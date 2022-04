Home Apple Home-Office-Aus: Ein Tag im Büro lässt Apple-Mitarbeiter ausrasten

Home-Office-Aus: Ein Tag im Büro lässt Apple-Mitarbeiter ausrasten

Apple ruft die Mitarbeiter zurück ins Büro, vorerst nur an einem Tag in der Woche, doch die Emotionen kochen hoch: Viele Beschäftigte haben es sich so sehr im Home-Office bequem gemacht, dass sie sogar davon sprechen, ihren Job bei Apple hinzuschmeißen. Tatsächlich könnten sie bei anderen Tech-Firmen wohl recht problemlos im Home-Office unterkommen.

Corona hat inzwischen einiges von seinem Schrecken verloren und die Unternehmen rufen ihre Beschäftigten weltweit wieder zurück in die Büros, sofern dies nicht schon zuvor geschehen ist. Auch Apple möchte seine Mitarbeiter wieder öfter am Schreibtisch sehen, geht dabei aber äußerst behutsam vor.

Vorerst nur an einem Tag in der Woche sollen sich Beschäftigte nun wieder an ihrem Arbeitsplatz sehen lassen, beginnend ab heute. Daraus sollen dann zunächst zwei, bis Ende Mai dann drei Tage werden. Doch die Belegschaft erregt sich in Teilen dürfhterlich über diese Pläne von Tim Cook, einige wollen sogar gleich ganz mit dem Unternehmen brechen, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Einige Apple-Mitarbeiter spielen mit Gedanken an Kündigung

Er werde auf keinen Fall noch einen Tag für diese Firma arbeiten, wenn sie ihn zwingt, wieder acht Stunden an einem Schreibtisch zu sitzen, schreibt etwa ein Mitarbeiter in einem firmeneigenen Chat-Kanal. Andere pflichten ihm bei und sprechen ebenfalls laut von Kündigung. Sollte Apple den Präsenzzwang durchsetzen, wollen verschiedene Mitarbeiter neue Jobs suchen. Sie dürften dabei einige Auswahl haben, denn viele große Tech-Firmen sehen die Home-Office-Arbeit lockerer. Twitter etwa lässt Beschäftigte ohnehin schon länger arbeiten, von wo sie wollen. Bei Google müssen einige Beschäftigte in Präsenz am Arbeitsplatz sein, aber vielen Mitarbeitern ist die Arbeit im Home-Office freigestellt.

Bei Apple war es stets der Wille von Tim Cook und seinem Führungsteam, für möglichst viele persönliche Begegnungen am Arbeitsplatz zu sorgen. Wie viele Mitarbeiter wirklich kündigen werden, bleibt ohnehin abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!