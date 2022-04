Home Betriebssystem iOS 16 und watchOS 9: Neuerungen bei Benachrichtigungen und Health-Tracking geplant

iOS 16 wird kein großes Design-Update bringen, dafür möchte Apple womöglich die Benachrichtigungen anfassen. Auch im Health-Segment soll sich allerhand tun, unter iOS ebenso, wie auf der Apple Watc, hwobei neue Hardwarefähigkeiten wohl noch deutlich in der Zukunft liegen.

Das kommende große Update für iOS wird keine grundlegenden Neuerungen beim iOS-Design bringen, diesen Ausblick wagte zuletzt Mark Gurman, Redakteur von Bloomberg. In seinem wöchentlich erscheinenden Newsletter sprach er dagegen von einigen grundlegenden Änderungen der Benachrichtigung. Hier möchte Apple einiges umbauen, so Gurman, ohne allerdings in weitere Details zu gehen.

Die Benachrichtigungen waren immer wieder Thema in der iOS-Gemeinde, Android hat hier in den letzten Jahren häufiger grundlegende Änderungen eingebracht, bei Apple war man zurückhaltender.

Unter iPadOS plane Apple einen Umbau der Multi-Tasking funktion, so Gurman weiter.

Neuerungen auch im Health-Bereich

Weiter wird Apple auch die Health-App neuerlich erweitern, zusätzliche Trackingoptionen sollen eingeführt werden, so Gurman. Diese werde es auch unter watchOS 9 geben, wo zudem weitere Aktivitätsprofile ergänzt werden sollen. Wie viel hier noch allein durch Software herauszuholen ist, ist fraglich, da die kommenden Apple Watch-Generationen wohl keine neuen Health-Sensoren erhalten werden.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, welche Macs Apple auf der WWDC 2022 vorstellen könnte. Die Entwicklerkonferenz findet vom 06. bis 10. Juni statt – größtenteils online – nur einige wenige Auserwählte dürfen zumindest die Keynote in Cupertino gucken.

Auf der WWDC werden die ersten Entwicklerversionen von iOS 16 und Co. an die Developer verteilt, im Herbst folgt dann das Update für alle Nutzer. Völlig unklar ist noch, welche Neuerungen bei macOS 13 zu erwarten sind. Am Mac wurde das Design letztmalig mit macOS Big Sur angefasst.

Welche Neuerungen würdet ihr euch für iOS 16 und die übrigen neuen Systemversionen wünschen?

