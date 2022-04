Home Hardware Blöd: Studio Display lässt sich nicht updaten, Apple ratlos

Das ist ungünstig: Apples neues Studio Display wurde bekanntlich mit einigen deutlichen Defiziten auf die Kunden losgelassen. Die möchte Apple nun per Software-Update beheben, doch genau hier klemmt es und Nutzer kommen oft nicht weiter. Apples Support wirkt ratlos.

Apples neues Studio Display sorgt weiter mit Problemen für Aufmerksamkeit: Der Bildschirm von Apple ist bei den Reviews der Medien und Fachwelt eher schlecht weg gekommen. Leistung eher Mittelmaß und dafür ziemlich teuer, lautete oft das Fazit. Dazu kam die geradezu unterirdische Leistung der Kamera, die einige Tester zu Vergleichen mit alten Blackberrys verleiteten. Gerade hier wollte Apple nachbessern, nachdem man eingeräumt hatte, hier nicht überzeugend abliefern zu können, Apfelpage.de berichtete. Nur hat das Studio Display offenbar ein Problem mit den Updates.

Das Studio Display will sich nicht aktualisieren

So berichten etwa Nutzer in den Foren von Apple, ihre Studio Displays ließen sich nicht aktualisieren. Eine Fehlermeldung tauche auf, in der es heißt, dass das Firmware-Update nicht abgeschlossen werden konnte.

Die Mitarbeiter des Apple-Supports wirken auch eher ratlos. Sie können den betroffenen Nutzern nicht helfen und schlagen vor, die Geräte in einem Apple Store vorzustellen. Was dort dann gemacht wird, ist nicht klar, im Zweifel tauscht Apple Geräte häufig einfach komplett aus, wenn ein Problem nicht gelöst werden kann.

Auf dem Studio Display läuft iOS 15.4, das Gerät kommt mit 64 GB internem Speicher, Apfelpage.de berichtete. Theoretisch wäre also noch reichlich Luft nach oben, was mögliche Funktionserweiterungen betrifft. Dafür müssten allerdings zunächst die Update-Probleme aus der Welt geschafft werden.

