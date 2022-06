Home Daybreak Apple iOS 16: Diese Features kommen zu spät | diese für manche gar nicht | Brille kommt noch später – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple liefert einige Features von iOS 16 nicht direkt zum Start des neuen Updates aus, das kennen wir. Auch sind nicht alle Features von iOS 16 auf allen iPhones verfügbar, auf denen iOS 16 eigentlich läuft, das kennen wir auch. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Es bringt ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität in mein Leben, wenn einige Konstanten immer genau so schlecht bleiben, wie man sie gewohnt ist. In diesem Fall gemeint: Die Eigenschaft von Apple, Features anzukündigen, die dann aber zu spät erscheinen. Das war in der Vergangenheit fast immer so und von dieser leibgewonnenen Tradition möchte man auch jetzt nicht Abstand nehmen. So wird es auch in diesem Herbst, wenn iOS 16 erscheint, einige Features geben, die noch nicht verfügbar sein werden. Welche das sind, könnt ihr hier lesen.

iOS 16 bietet nicht allen alles

Und auch auf eine weitere Sache bei Apple ist Verlass: Nicht alle neuen Features laufen auf allen iPhones, auf denen ein Update noch angeboten wird. Manchmal ist das nachvollziehbar, manchmal ist es definitiv nichts als Schikane. Für welche Features von iOS 16 ihr ein aktuelleres iPhone braucht, lest ihr hier.

Später und immer später

Wie kann ein Produkt verspätet sein, das noch nicht einmal angekündigt worden ist? Diese Frage bekommen wir immer wieder von einigen von euch gestellt. Die Antwort ist ganz einfach: Ein Produkt muss nicht zwangsweise vom Hersteller offiziell angekündigt worden sein, um davon auszugehen, dass es kommt. Dafür ist das Netz der Beobachter und Überwacher, der Analysten und Quellen einfach zu dicht.

Und zum Glück geschehen solche Totalausfälle wie mit AirPower, einem angekündigten Produkt, das dann doch gemulcht wurde, nicht jeden Tag. Daraus ergibt sich für uns ein gewisses Bild: Wird ein Apple Car garantiert kommen? Daran glaube ich mit Blick aufs Branchenumfeld und die Datenlage nicht so richtig. Wird eine Brille von Apple kommen? Ziemlich sicher. Was sie können wird, steht dahin, dass sie aber später kommen wird, als derzeit vermutet wird, scheint auch sicher zu sein, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple bringt eine sehr praktische Funktion für iOS: In Zukunft könnt ihr die Passwörter verbundener WLANs am iPhone einsehen, hier dazu mehr.

Die Deutsche Telekom hat neue Tarife.

Die sollen angeblich eine Antwort auf die angeordnete Einstellung von StreamOn sein, man darf aber seine begründete Skepsis hegen, hier die Details.

Der HomePod wird ein Spielplatz für Beta-Tester.

Bis jetzt waren die Betas der kommenden HomePod-Updates nur für wenige ausgewählte Entwickler verfügbar, das ändert sich jetzt: Bald können auch alle registrierten Entwickler Betas der kommenden HomePod-Aktualisierungen laden und installieren, hier dazu mehr.

Und damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch noch einen entspannten Donnerstag.

