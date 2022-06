Home Mobilfunk Das sind die neuen Tarife der Telekom – unlimitiertes Datenvolumen als Kombi-Angebot

Das sind die neuen Tarife der Telekom – unlimitiertes Datenvolumen als Kombi-Angebot

Die Bundesnetzagentur sorgte dieses Jahr für ein Novum und verbot erstmals einen Mobilfunktarif bzw. eine bestimmte Tarifoption. Natürlich ist die Rede von den Zero-Rating-Angeboten. Bei der Telekom nannte sich das Angebot StreamOn und als Reaktion auf diese Entscheidung hat man nun die neuen Tarife vorgestellt.

Das Datenvolumen entscheidet über den Preis

Der grundlegende Aufbau der neuen MagentaMobil-Tarife ist ähnlich wie bei Vodafone und deren neuen GigaMobil-Tarifen, Apfelpage berichtete. Alle Tarife beinhalten also eine Telefonie- und SMS-Flat sowie Zugang zum 5G-Netz. Beim Roaming ist die Telekom vorbildlich und inkludiert die Schweiz in ihr Angebot. Zurück zu den Tarifen, ab 34,95€ geht es im MagentaMobil XS mit 5 GB los.

ine zusätzliche PlusKarte kostet dann, unabhängig vom gewählten Tarif, nur 19,95 Euro im Monat und besitzt das gleiche Datenvolumen wie die Hauptkarte. Weitere SIM-Karten, welche dem laufenden Vertrag dann noch hinzugefügt werden, bezeichnet die Telekom als PlusKarte+ und werden mit monatlich 9,95€ in Rechnung gestellt. Die Vorgehensweise ist klar, möglichst alle Mitglieder einer Familie sollen bei der Telekom unterkommen.

MagentaMobil L im MagentaEins sollte der Tarif der Wahl sein

Wer Single ist und sein Festnetz bei einem anderen Anbieter hat, dürfte durch den Wegfall von StreamOn schlechter dastehen. Wer jedoch im Festnetz bereits bei der Telekom ist, sollte dann den MagentaMobil L auswählen. Neben dem Rabatt von 5,00 Euro pro Monat hebt die Telekom hier die Limitierung des Datenvolumens auf und schaltet unlimitiertes Datenvolumen frei. In den anderen Tarifen wird das Datenvolumen mit MagentaEins verdoppelt. Die neuehn Tarife lassen sich mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder ganz flexibel buchen.

Umstellung erfolgt zum 01. Juli

Die neuen Tarife werden zum 01. Juli eingeführt und lösen die bisherigen MagentaMobil-Tarife mitsamt StreamOn ab. Die Telekom kündigt zudem an, dass alle bisherigen Bestandskunden mit dem Zero-Rating-Angebot zum 01. Juli automatisch in die neuen Tarife migriert werden. Laut eigener Aussage sind das rund drei Millionen Kunden, in den nächsten Tagen dürfte es also entsprechende Post geben.

Der MagentaMobil XS irritiert uns

Analog zu Vodafone müssen wir auch bei den neuen Tarifen der Telekom eine Anmerkung machen. Der MagentaMobil XS lässt uns mit Blick auf das Prepaid-Portfolio etwas ratlos zurück: Die Telekom bietet hier ein Datenvolumen von 5 GB an und verlangt dafür, ohne Gerät, einen Grundpreis von 34,95€. Gleichzeitig bietet die Telekom aber in ihren neuen Prepaid-Tarifen, Apfelpage berichtete, den MagentaMobil Prepaid L an – welcher neben einer Telefonie- und SMS-Flat eine Datenflat im 5G-Netz zum Preis von 14,95€ anbietet.

-----

