Home Apps In ersten Testversionen: Google Maps zeigt Gebäudeeingänge

In ersten Testversionen: Google Maps zeigt Gebäudeeingänge

Apple Karten und Google Maps verfügen beide über Features, die das Erkunden von großen Räumlichkeiten einfacher machen. In Einkaufszentren ist es mit Hilfe der Dienste möglich, Geschäfte zu lokalisieren und einen Überblick über die verschiedenen Ebenen zu behalten.

Google Maps geht nun einen Schritt weiter und will auch die letzte Möglichkeit sich zu verirren aus dem Weg räumen. Angelehnt an ein Feature, mit dem Ein- und Ausgänge in und aus Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel angezeigt werden können, sollen bald auch Zugänge zu weiteren Gebäude markiert werden.

Funktionen über Funktionen überladen Google Maps

Die frühe Testfunktion hat aber noch einige Limitierungen, schreibt androidpolice.com. Zwar ließ sich das Feature mit einem Google Pixel testen, aber die Ein- und Ausgänge werden nur bei gleichzeitiger Auswahl des entsprechenden Gebäudes und einem weitreichenden Zoom in die Location angezeigt.

In ersten Tests der Website sind Zugänge in Berliner Supermärkte, Ärztehäuser sowie Hotels in entsprechenden Screenshots abgebildet. Des Weiteren werden Baumärkte, Restaurant und Cafes in New York, Las Vegas und San Francisco unterstützt. Insgesamt befindet sich die Funktion in einem sehr frühen Stadium, eine Marktreife liegt also noch in ferner Zukunft. Zum Start dürften dann weitere Städte und Gebäudearten verfügbar sein.

Im Vergleich zu Apple Karten gilt Google Maps oft als Überladen. Die Vielzahl an Funktionen und Anzeigeoptionen sind im Vergleich zu Apples Minimalismus ein konträrer Ansatz.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!