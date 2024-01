Home Apple Günstigere Brille: Hat Apple Namen verraten? | Vision Pro schon am Starttag ausverkauft? | Microsoft überholt Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt – Daybreak Apple

Günstigere Brille: Hat Apple Namen verraten? | Vision Pro schon am Starttag ausverkauft? | Microsoft überholt Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple scheint in der aktuellen iOS-Beta den Namen der Budget-Version seiner Computerbrille verraten zu haben. Darüber hinaus wird diese voraussichtlich schnell ausverkauft sein, sobald ihr Verkauf startet. Unterdessen hat Microsoft es geschafft, Apple zeitweise als wertvollstes Unternehmen der Welt zu überholen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Günstigere Brille: Hat Apple Namen verraten?

Die Vision Pro gilt als Highend-Version einer Computerbrille, die nie in einer Basisversion erschienen ist. Dies könnte sich Spekulationen zufolge jedoch in absehbarer Zeit ändern, da sich ein Budget-Modell offenbar in Planung befindet. Dessen Namen scheint Apple im Code der aktuellen Beta von iOS 17.3 erstmals konkret zu benennen. Wie dieser lautet, erfahrt ihr hier.

Vision Pro schon am Starttag ausverkauft?

Gerüchten zufolge könnten einige Kundinnen und Kunden beim Verkaufsstart der Vision Pro leer ausgehen. Denn zu Beginn werden anscheinend nur wenige Exemplare verfügbar sein. Zudem soll es länger dauern, bis die Lieferzeiten ein normales Niveau erreichen. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Microsoft überholt Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt

Gestern hatte sich Microsoft zeitweise zum wertvollsten Unternehmen der Welt etabliert und damit Apple von seinem Thron gestoßen. Zuvor lagen beide Konzerne hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung bereits seit geraumer Zeit eng beieinander. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

KI auf dem Gerät: Wie Apple einen Branchentrend begründet

Die lokale Verarbeitung von KI-Aufgaben entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Merkmal von Computern. Mehr dazu hier.

WhatsApp bringt Neuerungen für Gruppen und mehr

Der Messenger-Dienst führt nun nach und nach neue Funktionen ein, die sich auf Gruppen, Videoanrufe und Sprachnachrichten beziehen. Mehr dazu hier.

Wann erscheint iOS 17.3 für alle Nutzerinnen und Nutzer?

Hier erfahrt ihr, wann ihr voraussichtlich euer iPhone und iPad auf die kommende Version aktualisieren könnt.

Apple veröffentlicht wichtiges Sicherheitsupdate für Magic Keyboard

Die neue Version behebt eine Sicherheitslücke, die die Bluetooth-Verbindung betrifft. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!