Microsoft überholt Apple zeitweise als wertvollstes Unternehmen der Welt

Apple wird heute zeitweise als wertvollstes Unternehmen vom Thron gestoßen: Microsoft setzte sich im frühen Handel an die Spitze der schwersten Schwergewichte. Die beiden Tech-Giganten liegen mit ihrer Marktkapitalisierung sehr eng beieinander.

Microsoft wird heute zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt und zieht damit an Apple vorbei, wie das in den Jahren seit 2018 zu verschiedenen Gelegenheiten bereits geschehen war. Der Windows-Konzern erreichte im frühen Handel in den USA heute eine Marktkapitalisierung von 2,87 Billionen Dollar, die Aktie kletterte auf ein Allzeithoch von 390,68 Dollar.

KI-Boom treibt Microsoft-Papiere

Die Apple-Aktie musste dann nur minimal nachgeben, um den zeitweisen Wechsel an der Spitze zu bewirken, Microsoft und Apple liegen bei der Marktkapitalisierung schon lange eng beieinander.

Zuletzt hat Microsoft aber einen Lauf, der maßgeblich vom Trend-Thema KI und der Beteiligung an OpenAI getrieben wird. Windows-PCs sollen in Zukunft etwa mit einer eigenen Co-Pilot-Taste für KI-Assistenz kommen, zuletzt stieg der Kurs noch einmal in Reaktion auf den Start des GPT-Stores für KI-Apps von OpenAI.

Apple hingegen hat mit einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld zu kämpfen und blickt auf mehrere Quartale mit Umsatzrückgängen zurück, wichtige Banken und Analystenhäuser wie Barclays und Piper Sandler haben die Titel heuabgestuft, andere bleiben bei verhaltenen Aussichten.

Die Vision Pro wird sich zunächst nicht nennenswert auf die Bilanz auswirken, dafür ist der erwartete Absatz im ersten Jahr noch deutlich zu gering.

