Wann erscheint iOS 17.3 für alle Nutzer?

Das nächste Software-Update für iPhone und iPad ist aktuell in der Vorbereitung. iOS 17.3 und iPadOS 17.3 werden keine ganz so großen Aktualisierungen wie das letzte Update, doch einige Neuerungen können Nutzer erwarten, darunter eine neue Diebstahlsicherung. Doch wann wird das Update auf iOS 17.3 für alle Nutzer veröffentlicht?

Apple bereitet aktuell die nächsten Updates für seine diversen Produkte vor. iOS 17.3 und iPadOS 17.3 befinden sich derzeit in der Beta-Phase, drei Testversionen sind bislang für die registrierten Entwickler und die freiwilligen Tester erschienen. Es stellt sich die Frage, wann Apple die finale Version des Updates für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellen wird.

Wann kommt iOS 17.3 für alle Nutzer?

Apple wird wohl nicht mehr sehr viele Betas vorlegen. Auf Basis dieser Annahme könnte Apple die Release Candidates der kommenden Aktualisierungen am 15. Januar an die Entwickler verteilen. In der Woche darauf, am 22. oder 23. Januar, könnte das finale Update für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Im Jahr zuvor hatte Apple iOS 16.3 am 23. Januar für die Allgemeinheit bereitgestellt, doch ein weiterer Termin ist auch denkbar.

Es ist auch möglich, dass Apple iOS 17.3 und iPadOS 17.3 am 29. Januar für alle Nutzer freigibt, dafür würde sprechen, dass man dann noch etwas mehr Zeit hätte, letzte Optimierungen für die Zusammenarbeit mit der Vision Pro zu implementieren. Auch gab es während der Beta einen recht unschönen Zwischenfall mit der vorletzten Version, die einige iPhones unbrauchbar gemacht hatte.

iOS 17.3 bringt wohl einen neuen Diebstahlschutz, hier haben wir erklärt, wie der funktioniert.

