Großes Produktfeuerwerk am 4. März? Diese Apple-Hardware erwarten wir

Apple steht offenbar vor einem ungewöhnlich großen Frühjahrs-Launch. Für den 4. März 2026 hat der iPhone-Konzern Medienvertreter zu einem „Special Apple Experience“-Event eingeladen. Begleitend dazu sollen mehrere neue Produkte bereits in den Tagen davor vorgestellt werden – möglicherweise per Pressemitteilung oder kurzen Videos.

Statt einer großen Livestream-Keynote plant Apple offenbar ein hybrides Launch-Format. Medien wurden zu gleichzeitigen Events in New York, London und Shanghai eingeladen, um neue Produkte vor Ort auszuprobieren. Laut Berichten könnten Apple-Ankündigungen bereits ab dem 2. März schrittweise veröffentlicht werden, bevor Journalisten die Geräte am 4. März testen können.

Neue iPhones, iPads und Macs im Anmarsch?

Gerüchten zufolge bereitet Apple eine besonders große Produktwelle vor. Dazu gehören mehrere neue iPhone-, iPad- und Mac-Modelle. Ob alle davon in der Woche um den 4. März erscheinen werden, bleibt abzuwarten

iPhone 17e mit A19-Chip, Center-Stage-Frontkamera und MagSafe

Neues Basis-iPad mit A18-Chip und Unterstützung für Apple Intelligence

iPad Air mit M4-Chip, vermutlich mit nur wenigen weiteren Änderungen

Neues günstiges MacBook mit A18 Pro-Chip und bunten Farben

MacBook Air mit M5-Chip und überarbeiteten Farboptionen

MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max in 14- und 16-Zoll-Varianten

Mac Studio mit M5 Max und neuem M5 Ultra-Chip

Apple Studio Display 2mit 120-Hz-ProMotion und HDR

Zweites Mac-Display, möglicherweise ein neues Pro Display XDR

Apple Home-Produkte als mögliche Überraschung

Zusätzlich kursieren Hinweise auf neue Smart-Home-Geräte, deren Launch jedoch unsicher ist. Dazu zählen:

Apple TV 4K mit A17 Pro-Chip und möglicher Kamera

HomePad mit Touchscreen und KI-Siri-Fokus

HomePod mini 2 mit verbessertem Klang und neuem Chip

Berichten nach ist diverse Home-Hardware bereits seit 2025 fertig, wartet aber auf die Finalisierung der dafür benötigten Software. Ob uns Apple mit neuen Intelligence-Funktionen und einer Weiterentwicklung seiner Sprachassistentin Siri im März überrascht, bleibt abzuwarten. Ursprünglich sind Berichte von einem Start unter iOS 26.4 ausgegangen, die erste Beta kommt aber ohne nennenswerte Neuerungen. Es ist aber gut möglich, dass weitere Funktionen parallel zur neuen Hardware in eine spätere Beta-Version eingebaut werden und mit dem Marktstart neuer Geräte der Öffentlichkeit vorgestellt werden

