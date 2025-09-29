Bericht: Apple startet Massenproduktion von M5-MacBooks und neuem Studio-Display

Die iPhone-Keynote liegt hinter uns und wir können den Fokus auf andere Hardware legen. Nicht selten nutzte Apple in den vergangenen Jahren eine weitere Herbst-Keynote, um neue Macs und iPads vorzustellen. Nun gibt es Hinweise auf den baldigen Start neuer MacBooks.

Das berichtet der stets gut unterrichtete Mark Gurman von Bloomberg. In seinem wöchentlichen Newsletter PowerOn teilt er mit, dass er sowohl Hinweise auf den Produktionsstart neuer MacBooks mit M5 als auch eines neue Studio Displays erhalten hat. Einen möglichen Start gibt er zwischen „Ende des Jahres“ und dem ersten Quartal 2026 an.

MacBook Pro und MacBook Air kurz vor Update

Den Informationen nach hat Apple die Massenproduktion eines neuen MacBook Pro mit den internen Kürzeln J714 and J716 und eines neuen MacBook Air (J714 und J716) angestoßen. Die Codes deuten auf die zwei bekannten Displaygrößen der Modelle hin. Zudem erwartet Gurman zwei neue Mac-Monitore mit den Kürzeln J427 und J527. Auch diese sollen sich ab sofort in Produktion befinden.

Der nun erfolgte Produktionsstart käme rechtzeitig für ein Oktober-Event. Auf diesem könnte Apple dem Vernehmen nach auch neue iPad Pros sowie eine überarbeitet Vision Pro – ebenfalls jeweils mit M5 – präsentieren. Das letzte MacBook Pro stammt aus dem Herbst 2024.

Auch ein Start im Frühjahr ist denkbar, wobei Apple den Jahresanfang traditionell begründet für neue Einstiegs-iPads und das iPhone 17e nutzen könnte. Dazu würde auch das neue MacBook Air passen, dessen aktuelle Version erst im März 2025 aktualisiert wurde.