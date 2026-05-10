Apple soll sich laut einem Bericht mit Intel auf eine erste Chipfertigungs-Kooperation verständigt haben.

Apple soll sich laut einem Bericht mit Intel auf eine erste Chipfertigungs-Kooperation verständigt haben. Intel könnte künftig ausgewählte Prozessoren nach Apple-Design produzieren, ähnlich wie bisher TSMC.

Intel könnte künftig ausgewählte Prozessoren nach Apple-Design produzieren, ähnlich wie bisher TSMC. Hintergrund sind offenbar Engpässe bei der Chipversorgung und Apples Wunsch nach mehr Unabhängigkeit.

Apple und [Intel haben laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ nach längeren Verhandlungen eine vorläufige Vereinbarung zur Chipfertigung getroffen. Demnach soll Intel künftig Prozessoren für Apple-Geräte produzieren, die weiterhin von Apple selbst entwickelt werden.

Geplant sei offenbar zunächst die Fertigung weniger leistungsstarker Chips, darunter Varianten der M-Serie für ausgewählte Macs und iPads. Damit würde Intel eine ähnliche Rolle übernehmen wie aktuell TSMC, das bisher exklusiv Apples eigene Prozessoren herstellt.

Apple hatte sich vor einigen Jahren von Intel-Prozessoren in Macs verabschiedet und setzt seitdem auf eigene Arm-basierte Chips. Die damalige Zusammenarbeit galt als schwierig, da Intel mehrfach mit Verzögerungen bei neuen Prozessoren zu kämpfen hatte.

Intel als zweites Standbein

Die mögliche Kooperation dürfte vor allem strategische Gründe haben. Apple versucht seit einiger Zeit, seine Lieferkette breiter aufzustellen. Zuletzt hatte Konzernchef Tim Cook erklärt, dass die Produktion der aktuellen iPhone-17-Modelle durch begrenzte Lieferkapazitäten bei den A19-Chips ausgebremst worden sei.

TSMC produziert neben Apple-Chips auch Halbleiter für Unternehmen wie Nvidia und profitiert stark vom KI-Boom. Dadurch steigen die Anforderungen an die Fertigungskapazitäten deutlich.

Intel arbeitet unter CEO Lip-Bu Tan derzeit am Ausbau seines Auftragsfertigungs-Geschäfts. Im Fokus steht dabei die neue 14A-Technologie mit 1,4-Nanometer-Strukturbreite, deren Serienfertigung für 2028 geplant ist. Bereits zuvor hatte Intel versucht, große Technologiekonzerne als Kunden für seine modernsten Fertigungsprozesse zu gewinnen.