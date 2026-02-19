iOS 26.4: CarPlay lässt ChatGPT, Gemini und Claude zu

Mitte Februar hat Apple die erste Beta-Version von iOS 26.4 veröffentlicht. Eine spannende Neuerung betrifft die CarPlay genannte iPhone-Spiegelung für unterstützte Autos. Mit der finalen Version werden Nutzer Drittanbieter-Chatbots wie ChatGPT, Claude und Gemini nutzen können, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen.

Das geht aus Apples „CarPlay Developer Guide“ hervor. Darin werden Stimmen-basierte Konversations-Apps ab iOS 26.4 als unterstützt gelistet, Apple integriert einen neuen Bildschirm für Sprach-Feedback entsprechender Anwendungen.

Drittanbieter müssen tätig werden

Dabei handelt es sich um eine Vorbereitung, die Drittanbieter wie Open AI, Google und Anthropic aufgreifen müssen. Ist das geschehen, können User über das CarPlay-Interface auf Sprachassistenten wie ChatGPT, Gemini und Claude zugreifen.

Das Update auf iOS 26.4 bedeutet damit ein Umdenken bei Apple. Bisher waren derartige Kategorien für Drittanbieter nicht umsetzbar, ab März/April ändert sich das mit dem finalen Release.

Eine künstliche Limitierung wird im Vergleich zu Siri aber weiterhin bleiben. ChatGPT und Co können nicht auf Fahrzeug-Funktionen zugreifen und auch nicht per Sprachbefehl („Hey Siri“) aufgeweckt werden. Dazugehörige Apps müssen geöffnet werden, um ChatGPT, Claude oder Gemini mit CarPlay nutzen zu können.

Ist das eine Funktion, auf die ihr gewartet habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.