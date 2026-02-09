M5 Pro/Max-MacBook Pro: Start nun im März erwartet

Apples aktualisierte MacBook Pro-Modelle mit dem M5 Pro und M5 Max werden mutmaßlich ab März in den Verkauf gehen. Unterdessen hat offenbar der Abverkauf der aktuellen Modelle in den Apple Stores begonnen.

Neue MacBook Pro Modelle mit den Chips M5 Pro und M5 Max könnten bereits am Montag, dem 2. März, vorgestellt werden. Das schreibt Mark Gurman von Bloomberg in seinem aktuellen „Power On“ Newsletter.

Demnach hängt die Markteinführung der neuen MacBook Pro Generation eng mit der Veröffentlichung von macOS Tahoe 26.3 zusammen. Gurman zufolge ist der Launch frühestens für die Woche ab dem 2. März angesetzt. Ein weiteres Indiz für den bevorstehenden Modellwechsel sei die weiterhin angespannte Verfügbarkeit der aktuellen MacBook Pro Varianten mit M4 Pro und M4 Max Chips.

Neue Desktop-Macs ebenfalls auf dem Sprung

Auch im Desktop Segment stehen Neuerungen an. Aktualisierte Versionen des Mac Studio sollen laut Gurman nicht lange nach dem Mac Frühjahrsupdate folgen. Zudem plant Apple für dieses Jahr weiterhin ein neues Studio Display sowie einen überarbeiteten Mac mini. Ebenfalls auf der Roadmap steht ein komplett neues, günstiges MacBook, das erstmals auf einem aus dem iPhone bekannten Chip basieren soll.

Der wichtigste Mac Produktstart des Jahres wird jedoch für einen späteren Zeitpunkt erwartet. Laut Gurman bereitet Apple umfassend überarbeitete MacBook Pro Modelle vor, die erstmals mit OLED Displays und Touch Unterstützung ausgestattet sein sollen. Diese Geräte gelten als der größte Technologiesprung innerhalb der MacBook Pro Reihe seit Jahren.