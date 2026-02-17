Moderates Update: Das ist neu in iOS 26.4 Beta 1

Gestern Abend hat Apple die erste Developer-Beta von iOS 26.4 veröffentlicht. Statt der lange erwarteten Updates für Siri 2.0 halten sich die Neuerungen für das traditionell große Punkt-Update in Grenzen. Das kann sich in den kommenden Betas ändern, das hier ist bisher aufgefallen.

Verschlüsselung für RCS in iMessage

Über Vorbereitungen für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im SMS-Nachfolger RCS berichteten wir bereits. Mit iOS 26.4 setzt Apple diesen Sicherheitsstandard um – vorerst aber nur für RCS-Nachrichten in iMessage zwischen iPhone-Nutzern.

Nahtloser Übergang zwischen Video und Audio in Apple Podcast

In Apple Podcasts soll nun der Wechsel zwischen Audio- und Video-Podcast nahtloser werden. Außerdem führt Apple die Möglichkeit für dynamische Videoanzeigen ein.

Apple Music „erweckt Musik zum Leben“

Weitere Anpassungen gibt es in Apple Music. Die iPhone-App zeigt in iOS 26.4 neue Vollbild-Cover für ausgewählte Alben und Playlisten an, die „deine Musik zum Leben erwecken“ sollen. Außerdem werden nun Tourdaten und Konzerte in der Nähe in die Bibliothek integriert. Apple überarbeitet zudem die Profiloberfläche, um häufig genutzte Funktionen leichter zu erreichen. Das gilt auch für den App Store, Apple Podcasts und Apple TV.

Neues KI-Feature: Playlist Playground erstellt Listen auf Wunsch

Statt der großen neuen Siri-Funktionen bringt iOS 26.4 in der ersten Beta nur eine KI-Neuerung für Apple Music-Nutzer auf das iPhone. Mit „Playlist Playground“ lassen sich analog zu „Image Playground“ intelligente Playlisten anhand von Text-Beschreibungen erstellen.

Angepasste Aufteilung für Hintergrundbilder

Der Einstellungsbereich für Hintergrundbilder wird mit iOS 26.4 überarbeitet. Analog zum Bereich Ziffernblätter auf der Apple Watch gestaltet Apple diesen Bereich übersichtlicher, er soll zudem schneller auf Eingaben reagieren.

Dringende Erinnerungen werden gesammelt

In Apples Erinnerungen-App gibt es eine neuen Liste „Dringend“. Seit iOS 26.2 können User Erinnerungen als dringend markieren und mit einem Wecker versehen, diese werden ab 26.4 in einer eigenen Liste gesammelt.

Neues Widget für Hintergrund-Musik

Bisher lassen sich die Hintergrund-Sounds für Schlaf, Produktivität, Chill und Wohlfühlen über das Kontrollzentrum starten. Ab iOS 26.4 gibt es dafür ein eigenes Widget für den Home-Bildschirm im Stile der Kurzbefehle-App.

Kompakte Safari-Leiste für iPad und Mac

Das iPhone hat unter iOS 26 eine kompakte Tab-Leiste in Safari bekommen, iPadOS 26 und macOS 26 setzen bisher auf das alte Design. Mit iPadOS 26.4 und macOS 26.4 ändert sich das, nun lässt sich die neue Anzeige auf allen Apple-Geräten mit Safari-Unterstützung einstellen.

Habt ihr weitere Neuerungen entdeckt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.