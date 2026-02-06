In den Startlöchern: Neue Infos zum iPhone 17e und iPad 12

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Apple die iPhone SE-Reihe eingestellt und mit dem iPhone 16e einen Nachfolger präsentiert. Anders als beim iPhone Air lässt die Nummerierung darauf schließen, dass wir jedes Jahr ein neues e-iPhone erwarten können. Ein Leaker gibt nun neue Infos zum baldigen Start des iPhone 17e, auch das neue Einsteiger-iPad 12 soll demnächst veröffentlicht werden.



Der japanische Blog „Mac Otakara“ beruft sich auf „vertrauenswürdige Quelle“, wenn er auf das bald kommende iPhone 17e eingeht. Den Informationen nach soll es dem Vorgänger ähnlich sehen, eine Dynamic Island wird das günstigste iPhone demnach nicht bekommen. Neu sind dafür der A19-Prozessor, das C1X-Modem und der N1-Chip. Das Einsteiger-iPhone nutzt Apple als eine Art Testgerät für die eigenentwickelten Komponenten für Mobilfunk (C-) und Konnektivität (N-Chip), im vergangenen Jahr debütierte der C1 im iPhone 16e.

Auch neues iPad 12 steht bereit

Auf einem gemeinsamen Frühlings-Event oder per Pressemeldung könnte Apple zudem ein neues Basis-iPad 12 vorstellen. Auch hier dürfte sich am Design wenig tun, der aktuellere A18-Prozessor soll Apple Intelligence unterstützen, wenn Apple gleichzeitig den Arbeitsspeicher von 6 auf 8 GB erhöht.

MacWelt berichtet unter Berufung auf einen nicht näher erwähnten Leaker, dass das iPhone 17e am 19. Februar per Pressemeldung kommen soll und – anders als der Vorgänger – mit MagSafe ausgestattet sein wird. Freut ihr euch auf die neuen Basis-Geräte? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.