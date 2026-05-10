Safari Technology Preview in neuer Version verfügbar

Apple hat eine neue Version von Safari Technology Preview veröffentlicht. Die experimentelle Browser-Version dient dazu, kommende Funktionen für Safari vorab zu testen und Feedback von Entwicklern sowie Nutzern zu sammeln. Mit der Preview können Anwender einen Blick in die nähere Zukunft der Browsererfahrung von Apple werfen.



Safari liegt in einer aktuellen Technology Preview vor. Die neue Ausgabe trägt die Versionsnummer 243 und enthält zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Barrierefreiheit, Animationen, CSS, HTML, JavaScript, Medienwiedergabe, Netzwerkfunktionen, PDF-Darstellung, SVG, WebAssembly, WebGPU und WebRTC.

Auch die Entwicklerwerkzeuge des Browsers sowie Web Extensions und verschiedene Web-APIs wurden überarbeitet. Darüber hinaus nennt Apple Anpassungen bei Rendering, Formularen, Scrolling und der Benutzeroberfläche.

Ein Blick auf kommende Features

Safari Technology Preview ist aktuell mit Geräten kompatibel, auf denen macOS Sequoia oder macOS Tahoe installiert ist. Das Update kann über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen geladen werden, sofern der Browser zuvor von Apple heruntergeladen wurde.

Apple hatte Safari Technology Preview erstmals im März 2016 vorgestellt. Die Testversion läuft parallel zum regulären Safari-Browser und kann ohne Entwicklerkonto genutzt werden.