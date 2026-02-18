Home-Offensive: Hat Apple zwei Überraschungen geplant?

Im vergangenen Jahr ausgeblieben, könnte Apple 2026 seine große Home-Offensive starten. Neben bekannten Spekulationen über neue Geräte sind nun zwei neue Hardware-Gerüchte aufgetaucht, an denen Apple aktuell arbeiten soll.

Mark Gurman von Bloomberg schreibt in seinem aktuellen Newsletter von einem „aktualisierten HomePod“ und einem „kompakten Sensor für Sicherheit und Automationen“ im Innenbereich. Spannend dabei ist, dass der ansonsten sehr genaue Redakteur explizit nicht von einem HomePod mini spricht.

Wann bringt Apple den HomePod 3?

In den bisherigen Gerüchten war oft die Rede von einem HomePad als neue Smart-Home-Steuerzentrale. Auch ein Tischgerät mit Roboterarm ist seit geraumer Zeit Teil von Spekulationen. Zudem erwarten wir neue Versionen der Apple TV-Streamingbox und des HomePod mini, Apple soll zudem an eigener Home-Hardware wie einer Sicherheitskamera und einer Türklingel arbeiten.

Von einem neuen HomePod ohne den Zusatz „mini“ ist hier nun zum ersten Mal die Rede. Gurman nennt keine weiteren Details, der Start könnte also noch Monate in der Zukunft liegen. Den ersten HomePod brachte Apple 2018 auf den Markt, einen Nachfolger gibt es seit Februar 2023. Bleibt Apple diesem Abstand treu, dürfte der HomePod 3 erst in zwei Jahren erscheinen.