Home Smart Home Govee Neon Rope 2 mit Matter ab sofort verfügbar

Govee Neon Rope 2 mit Matter ab sofort verfügbar

Wer auf kreative Leuchtkonzepte steht, kann neben Nanoleaf auch bei Gote fündig werden. Der Hersteller verzichtet allerdings auf die Integration in HomeKit, beim neuen Neon Rose Light 2 gelingt dies über einen kleinen Umweg. Wir haben die Details.

Neon Rope Light 2 kommt mit Matter

Der Neon Rope Light 2 Strips von Govee kommt primär mit Neuerungen unter der Haube daher. Primär ist die Anbindung an Matter zu nennen, wodurch der Lightstrip auch via HomeKit gesteuert werden kann. Viel umfangreicher ist natürlich die App des Herstellers. Hiermit lassen sich beispielsweise verschiedene Farbverläufe oder Effekte einstellen.

In der App ist zudem ein K.I-Bot integriert, der die Farben auch nach Segment ansteuern kann. Ein Handtaster am Netzteil ermöglicht das Regeln von sechs Helligkeitsstufen, das An- und Ausschalten sowie die Auswahl aus mehreren vordefinierten Effekten, ohne dafür immer zwingend zur begleitenden iPhone-Applikation greifen zu müssen.

Preise und Verfügbarkeit

Den Gote Neon Rope Light 2 wird mit 3 Metern und 5 Metern in zwei verschiedenen Längen angeboten. Die kleinere Version kostet 79,99 Euro, für das längere Modell werden 99,99 Euro fällig. Angesichts des Funktionsumfangs ist das ein marktüblicher Preis.

Wir empfehlen zudem noch den Blick auf die anderen Produkte von Gote, speziell die „Stehlampen“ sind preislich eine solide Alternative zum Original von Philips Hue.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!