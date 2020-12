Home Daybreak Apple Erste AirPods Max-Reviews | wann rollt das Apple Car? | iPad 9 im Frühling? – Daybreak Apple

Erste AirPods Max-Reviews | wann rollt das Apple Car? | iPad 9 im Frühling? – Daybreak Apple

Morgen miteinander! So, dann schauen wir mal. – war nicht viel los in Apple-Land gestern. Die paar Sachen haben wir schnell abgehandelt. Und dann ist ja auch zum Glück bald schon wieder Wochenende. Also, was hatten wir…

Das Apple Car lebt – hat es den Anschein. Zuerst übernimmt Apples AI-Chef die Abteilung persönlich, kurz darauf dringen seltsame, aber interessanten Gerüchte zur Zukunft des Apple Car an die Öffentlichkeit, hier die Infos. Demnach könnte 2024 oder im Jahr darauf tatsächlich etwas ins Rollen kommen. Gut, der war jetzt so mäßig, seht’s mir bitte nach, aber der musste trotzdem sein.

Allein, das Vertrauen einiger Leser in ein mögliches Apple-Auto ist aktuell noch nicht so hoch, indes ich mich erinnere, vor Jahren gab es mal ähnliche Sprüche in Bezug auf Microsoft und einen möglichen Einstieg in die Autobranche. Da wurden auch immer schöne Bilder in der Art „Berühren Sie gleichzeitig Lenkrad, Schaltung und Bremspedal, um Ihr Auto neu zu starten“ bemüht. Man wird sehen.

Das iPad 9 könnte im Frühling kommen

Apples nächste Version des Einsteiger-iPads könnte bereits im Frühling vorgestellt werden, hört man aktuell aus chinesischen Quellen. Touch ID und Lightning bleiben demnach gleich, neu wären aber ein besserer Prozessor und ein größeres Display, hier gibt’s die Infos.

Die AirPods Max werden weiter besprochen

Das hat nicht lange gedauert, bis erste Einschätzungen zu den AirPods Max auftauchen. Aber wie ausführlich können die schon sein? Hier gibt es mehr, wir haben in einiger Zeit noch einmal ausführlicheres Futter zu dem Thema geplant.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die AirPods Max werden übrigens offenbar überwiegend in Vietnam gefertigt, hier weitere Details. Apple hat zwar weiter daran gearbeitet, sich vom Standort China unabhängig zu machen, auf die Arbeit chinesischer Fertiger wollte man aber wohl nicht verzichten.

iOS 14.3 und macOS 11.1 erhalten weitere Entwicklerversionen

Apple hat den Release Candidate von macOS 11.1 an die Entwickler verteilt, der kommt also wohl bald für alle Nutzer und wird das erste hoffentlich einigermaßen fehlerfreie macOS Big Sur. Auch gab es einen zweiten RC für iOS 14.3 und iPadOS 14.3, dieses Update kommt wohl in wenigen Tagen und ebenfalls hoffentlich um einige Fehler ärmer, die aktuell noch einigen Nutzern zusetzen, ich sage nur Akku leer und Empfang gestört.

Apple wickelt eine alte Memo-App ab.

Ehrlich gesagt, ich wusste nicht einmal, dass so etwas existiert: Eine App, die sich vor allem an Musiker richtet, hatte Apple vor vier Jahren eingeführt. Sie wurde offenbar nicht in dem gewünschten Maße angenommen und jetzt ist auch bald Schluss: Die App wird Anfang März 2021 eingestellt, vorhandene Inhalte können aber noch herausgeholt werden, hier gibt es mehr.

Und damit empfehle ich mich, wünsche euch allen einen schönen Freitag!

-----

