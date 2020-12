Home Betriebssystem iOS 14.3 und iPadOS 14.3 in neuer RC-Version für Entwickler verfügbar

Apple hat heute auch einen zweiten Release Candidate von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 an die Entwickler verteilt. Dieser weist wohl nur minimale Änderungen im Vergleich zu seinem Vorgänger auf, deutet aber darauf hin, dass noch Baustellen zu bearbeiten waren. Ob nun diese Version die endgültige Fassung darstellt, die in wenigen Tagen an die Allgemeinheit geht, muss sich noch zeigen.

Apple hat eine zweite Version des Release Candidate von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 an die Entwickler verteilt. Diese heute ausgegebene Version besitzt die Build-Nummer 18C66, nur eine minimale Änderung im Vergleich zur ersten RC-Version, die vor zwei Tagen an die Developer verteilt wurde.

In der Regel ist ein RC identisch mit der Version, die später auch an alle Nutzer verteilt wird, nur im Fall ernstlicher Probleme wird noch einmal eine Überarbeitung vorgenommen. In diesem Fall hatte man bei Apple offenbar noch ein wenig Nachbesserungsbedarf gesehen.

iOS 14.3 und iPadOS 14.3 werden bald erscheinen

iOS 14.3 bringt unter anderem das ProRAW-Feature für die Aufnahme von Fotos im RAW-Format, das allerdings nur auf dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max zur Verfügung steht.

Zudem ist iOS 14.3 die Voraussetzung für die Nutzung von Apple Fitness+, der neue Dienst startet am kommenden Montag. Vor diesem Hintergrund dürfte auch iOS 14.3 am kommenden Montag starten, dann hoffentlich fehlerfrei.

