Home Apple Die AirPods Max werden überwiegend in Vietnam gefertigt

Die AirPods Max werden überwiegend in Vietnam gefertigt

Die neuen AirPods Max werden zum größten Teil in Vietnam gefertigt. Damit unterstreicht Apple einmal mehr seinen Vorsatz, seine Lieferkette unabhängiger vm Standort China aufzustellen. Die Zuschläge für die Fabrikation der AirPods Max ging allerdings dennoch zum großen Teil an chinesische Fertiger.

Apples neue AirPods Max werden zu großen Teilen in Vietnam gefertigt. Schon länger beginnt das asiatische Land in Apples Lieferkette eine immer größere Rolle zu spielen. Größere Kontingente der AirPods Pro werden inzwischen ebenfalls dort hergestellt.

Die Infrastruktur in Vietnam kann zwar noch nicht mit den Industrieregionen Chinas konkurrieren, doch die Entwicklung schreitet zügig voran. Außerdem möchte Apple unabhängiger von China werden.

AirPods Max werden zwar nicht in China, aber von chinesischen Fertigern gebaut

Obwohl nun Apple zwar die Produktion in Teilen aus China wegbewegt, spielen chinesische Firmen zumindest bei der Fertigung von Zubehörprodukten noch eine wichtige Rolle für Apple. Die Aufträge für die Fertigung der AirPods Max etwa gingen in weiten Teilen an chinesische Firmen. So kamen etwa Luxshare Precision Industry und Goertek zum Zug. Luxshare trat zuletzt auch in Apples iPhone-Lieferkette ein. Den Wünschen Apples entsprechend, verlagern nun auch diese Unternehmen Teile ihrer Fabrikation nach Vietnam.

Auch Inventec habe sich in einem frühen Stadium der Produktentwicklung um die Produktion der AirPods Max beworben, berichtet die taiwanische Zeitschrift Digitimes, Inventec fertigt aktuell bereits einen großen Teil der AirPods und AirPods Pro. Wieso das Unternehmen unberücksichtigt blieb, ist nicht klar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!