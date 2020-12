Erste AirPods Max Testberichte sind da: Unentschlossen

Apple hat heute um 15.00 Uhr die Review-Schranke für die neuen AirPods Max fallengelassen. Erste YouTuber können so ihre Eindrücke zu den neuen Kopfhörern mit der Welt teilen. Wir wollen euch das nicht vorenthalten und haben die beste Auswahl zusammengefasst.

Zunächst ist die Auswahl der YouTuber sehr interessant, die Apple gewählt hat. Wir finden nicht etwa „Audio-Profis“ unter ihnen, stattdessen sogar iJustine, die bekannt dafür ist, im Grunde ausschließlich positiv über Apple zu sprechen. Noch warten wir auf Einschätzungen von etwas seriöseren Medien wie The Verge und Co.

Update 16.05 Uhr: Mittlerweile sind auch Text-Eindrücke von The Verge online:

Sound-wise, I’ve had fun listening to the AirPods Max for a few hours — they’re crisp and bright, with a pleasingly wider soundstage than my Sony headphones, and no distortion at all, even at max volume. We’ll have a full review of these soon, including tests of spatial audio and Apple’s claim of Atmos surround sound support, so stay tuned for that. But for now, rest assured the AirPods Max sound more than good enough to compete with other high-end headphones.