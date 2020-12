Home Apps Apple stellt Music Memos ein, Inhalte sollen exportiert werden

Apple stellt seine App Music Memos ein. Diese war vor einigen Jahren vorgestellt worden und zielte vor allem auf Musiker und Künstler. Bestehende Aufnahmen sollen in die Sprachmemos-App transferiert werden, wo sie in einem speziellen Ordner auftauchen. Die installierte App kann einstweilen weiter genutzt werden.

Apple stellt seine App Music Memos ein. Diese Anwendung hatte das Unternehmen im Jahr 2016 vorgestellt. Mit Music Memos sollten Musiker und Songschreiber Ideen für neue Texte und Songs einfach und schnell von unterwegs am iPhone erfassen können.

Seit ihrer initialen Vorstellung hat Music Memos einige kleinere Updates erhalten, nun wird die Entwicklung der App aber eingestellt. Die heute verteilte Aktualisierung auf Version 1.0.7 war damit wohl das letzte Update, es brachte unter anderem eine Exportmöglichkeit.

Music Memos-Inhalte können in Sprachmemos exportiert werden

Inhalte, die mit der App Music Memos erstellt wurden, können in die App Sprachmemos exportiert werden. Dies erfordert ein iPhone mit installiertem iOS 14 oder iPadOS 14, wie Apple in einem entsprechenden Supportdokument ausführt. Dort werden die exportierten Aufnahmen in einem speziellen Ordner gesammelt.

Die App Music Memos steht noch bis zum 01. März 2021 im App Store zum Download zur Verfügung, sie kann bis dahin und auch darüber hinaus genutzt werden und im Bedarfsfall aus der Downloadhistorie des App Stores erneut geladen werden.

