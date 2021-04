Home Daybreak Apple Der neue iMac | das neue iPad Pro | die neuen AirTags | das neue Apple TV – Daybreak Apple

Der neue iMac | das neue iPad Pro | die neuen AirTags | das neue Apple TV – Daybreak Apple

Gestern… also gestern Abend war ja dieses Apple-Event: Wir haben gesehen, was Apple an neuen Produkten vorstellen wollte. Einige von uns waren überrascht, einige enttäuscht, einige hatten überhaupt keine Meinung. Klar ist aber: Heute morgen geht es vor allem um das Event von gestern.

Apples Event gestern brachte dann doch ein bisschen mehr als erwartet – für einige – und ein bisschen weniger als erhofft – für andere. Die neuen Produkte werden zumeist gegen Ende Mai ausgeliefert.

Was ist neu?

Apple hat ein neues iPad Pro 2021 (Affiliate-Link) vorgestellt, es bringt etwa das erwartete Mini-LED-Display, aber es gab auch eine Überraschung, hier lest ihr alle Details.

Apple hat auch einen neuen iMac vorgestellt. Damit hatten manche von uns nicht gerechnet, andere doch. Der neue Rechner bringt den M1-Chip auf den Desktop, hier alle Details.

Apple hat auch die neuen AirTags vorgestellt. Die sind vor allem günstiger als erwartet. Und auch wenn sie einigen von euch noch immer zu teuer sind, muss ich doch zumindest sagen, dass ich sie äußerst bezahlbar finde – wenn sie jetzt auch noch wie versprochen funktionieren. Hier alle Details.

Auch ein neues Apple TV wurde vorgestellt

Es läuft als verbessertes Apple TV 4K und bringt unter anderem einen neuen Prozessor. Apple hat zudem einige Änderungen an der Fernbedienung vorgenommen, hier die Infos.

Alle neuen Produkte: Was kosten sie und wann kommen sie?

Weil das immer ein wenig verwirrend und überfordernd sein kann, wenn Apple neue Produkte vorstellt, fassen wir immer für euch zusammen, wann welches Produkt vorbestellt oder bestellt werden kann und wie viel das dann kostet. Hier haben wir den Überblick zu den Neuerungen von gestern für euch.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat eine Erweiterung für seinen Podcasts-Service vorgestellt.

Apple bringt etwa neue Channels und erlaubt es Kunden in Zukunft auch, für die Arbeit ihrer Lieblingspodcaster zu bezahlen, hier die Details.

Apple und die Hersteller von Wo ist-Geräten

Da war noch eine interessante und kurzweilige Schilderung darüber, wie die Zusammenarbeit Apples mit den Herstellern abläuft, die kompatible Wo ist-Produkte anbieten wollen, nur so viel: Nicht alle sind entsetzt von Apples Konditionen für eine Zusammenarbeit, hier mehr dazu.

Erfahren wir schon in diesem Jahr weitere Details zum Apple Car?

Das Apple Car wird wohl nicht vor 2024 auf den Markt rollen. Wohl aber könnte es durchaus sein, dass wir schon deutlich früher einige Details zu dem geplanten Auto erfahren werden, das Apple unter dem internen Codenamen „Project Titan“ entwickelt. Schon im Sommer könnte Apple ein paar mehr Infos hierzu raus lassen, mehr dazu hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Mittwoch wünschen und mich für den Moment verabschieden.

