Kommende Features testen: Safari Technology Preview in neuer Version verfügbar

Apple hat eine neue Version der Safari Technology Preview vorgelegt. Diese offene Beta lässt Nutzer ohne Registrierung kommende Safari-Funktonen testen. Die Version wird parallel zur stabilen Safari-Version installiert.



Apple hat eine neue Version von Safari Technology Preview veröffentlicht. Die experimentelle Browser-Version trägt ab sofort die Versionsnummer 244 und dient weiterhin als Testplattform für kommende Safari-Funktionen.

Das Update bringt zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören unter anderem:

Barrierefreiheit

Animationen

CSS

Formulare

HTML

JavaScript

Medienwiedergabe

Netzwerkfunktionen

Rendering

SVG

Sicherheit

Web Extensions

WebAssembly

WebGL

WebGPU

Ein Blick in die nähere Safari-Zukunft

Safari Technology Preview richtet sich vor allem an Entwickler und fortgeschrittene Nutzer, die neue Web-Technologien frühzeitig testen möchten. Apple nutzt den Browser gleichzeitig, um Feedback zur Entwicklung künftiger Safari-Versionen zu sammeln.

Die aktuelle Version unterstützt Macs mit macOS Sequoia sowie macOS Tahoe.

Die Aktualisierung kann über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen installiert werden, sofern Safari Technology Preview bereits von Apples Entwicklerseite heruntergeladen wurde. Der Browser lässt sich parallel zur normalen Safari-Version verwenden und benötigt kein Entwicklerkonto.