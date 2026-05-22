Apple bereitet offenbar die Veröffentlichung eines weiteren kleinen Updates für iOS vor. iOS 26.5.1 und iPadOS 26.5.1 tauchen schon in den Logfiles diverser Webseiten auf. Die Veröffentlichung dürfte in Kürze anstehen.



Apple testet offenbar bereits iOS 26.5.1. Hinweise darauf liefern die Zugriffsprotokolle von MacRumors, die in der Vergangenheit mehrfach kommende iOS-Versionen frühzeitig korrekt vorhergesagt haben.

Bei iOS 26.5.1 dürfte es sich um ein klassisches Wartungsupdate handeln. Erwartet werden vor allem Fehlerbehebungen sowie Sicherheitskorrekturen. Die Veröffentlichung könnte bereits bis Ende kommender Woche erfolgen.

iOS 26.6 dürfte bald in Beta starten

Parallel dazu intensiviert Apple laut den Daten offenbar auch die Tests von iOS 26.6. Die erste Beta-Version dieses Updates könnte demnach noch im Juni für Entwickler freigegeben werden. Auch iOS 26.6 gilt derzeit eher als kleineres Zwischenupdate ohne größere neue Funktionen.

Im vergangenen Jahr hatte Apple die erste Beta von iOS 18.6 nur wenige Tage nach der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 veröffentlicht. Ein ähnlicher Zeitplan wird nun erneut erwartet.

Der Fokus des Unternehmens verschiebt sich allerdings zunehmend auf iOS 27. Die nächste große iPhone-Version soll offiziell auf der WWDC 2026 am 8. Juni vorgestellt werden. Dort dürfte Apple umfangreiche Neuerungen rund um künstliche Intelligenz, Siri und Apple Intelligence präsentieren.