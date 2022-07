Home Apple Corona kommt wieder: Apple stellt Rückkehr aus dem Home-Office in Frage

Corona kommt wieder: Apple stellt Rückkehr aus dem Home-Office in Frage

Apple stockt bei der Umsetzung seiner Pläne zur Rückkehr ins Büro. Aufgrund steigender Corona-Zahlen wird die letzte Stufe des Vorhabens vorerst nicht umgesetzt. Allerdings gibt es auch Teams, die bis auf weiteres vollständig im Home-Office verbleiben können.

Eigentlich sollten Apple-Mitarbeiter ab dem 23. Mai wieder drei Tage in der Woche ins Büro kommen, Apfelpage.de berichtete. Damit wollte das Unternehmen die Beschäftigten langsam aus der heimischen Komfortzone herausholen. Daraus wird allerdings wohl bis auf weiteres nichts. Der iPhone-Konzern wird diese bislang letzte Stufe des „Return to office“-Plans nicht umsetzen, wie Mark Gurman von Bloomberg weiß. Eine Umsetzung von Präsenz sei zum gegenwärtigen Zeitpunt nicht zwingend erforderlich, heißt es.

Die Corona-Fälle steigen auch in den USA wieder, daher habe Apple dieses Vorhaben einstweilen ausgesetzt, so der Redakteur unter Berufung auf Quellen im Unternehmen.

Home-Office-Regeln bei Apple von Team zu Team verschieden

Allerdings ist Apples Home-Office-Politik nicht unternehmensweit gleich. Einige Teams, etwa die Produktentwicklung, arbeiten schon seit Ende 2020 wieder in Präsenz, während anderen Teams, abweichend von der Unternehmenspolitik, bis auf weiteres unbeschränktes Home-Office bewilligt wurde – das vermochte jedoch nicht den früheren Leiter von Apples AI-Entwicklung zu beschwichtigen, Apfelpage.de berichtete. Er verließ das Unternehmen unter anderem mit Verweis auf die unflexible Arbeitsplatzpolitik und ging zurück zu seinem früheren Arbeitgeber Google. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat Apple auch bereits andere Maßnahmen wieder ausgegraben, Apfelpage.de berichtete. So müssen die Mitarbeiter in einigen Retail Stores nun wieder Masken tragen.

Bei Tesla ist die Lage gänzlich anders, wie wir in einer früheren Meldung berichteten. Wer dort ins Home-Office will, kann sich auch gleich seine Papiere abholen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!