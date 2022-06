Home Apple Maske auf: Apple verschärft Corona-Auflagen für Store-Mitarbeiter

Apple liebäugelt wieder mit einer Maskenpflicht in Apple Stores. Diese wurde zumindest für die Mitarbeiter mancherorts erneut eingeführt. Ob und wann dies auch für Besucher der Fall sein wird, muss sich noch zeigen.

Die Maske kehrt zurück: In Bälde vielleicht auch auf breiter Front im öffentlichen Leben, zumindest aber aktuell in einigen Apple Stores. Apple schreibt seinen Mitarbeitern zuletzt wieder das Tragen einer Maske vor, etwa in einigen Geschäften in Frankreich, wie aus entsprechenden Berichten hervorgeht. Die Verpflichtung für Angestellte zum Tragen einer Maske bei der Arbeit gilt dort seit heute und zunächst auf unbestimmte Zeit.

Erneut steigende Corona-Zahlen sorgen für neue Verschärfungen bei Apple

Ob Apple auch die Besucher erneut zum Tragen einer Maske beim Besuch des Apple Stores verpflichten wird und falls ja, in welchen Ländern das der Fall sein wird, ist noch nicht klar. Derzeit steigen die Infektionszahlen vielerorts wieder, eine weitere deutlich beschleunigte Dynamik im Winter ist zwar zu erwarten, eine neuerliche Überlastung des Gesundheitswesens aber eher wenig wahrscheinlich, da inzwischen weite Teile der Bevölkerung geimpft oder genesen oder beides sind, zudem führen die aktuellen Corona-Varianten in aller Regel zu einem milderen Verlauf.

Dennoch werden in verschiedenen Ländern wieder verschärfte gesetzliche Auflagen diskutiert, Apple ging in seinen Stores zudem häufig über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

