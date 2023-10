Home Hardware Bose: Das sind die neuen QuietComfort-Kopfhörer

Bose: Das sind die neuen QuietComfort-Kopfhörer

Bose hat erst neulich seine neue Dolby-Atmos-Soundbar vorgestellt, auch in Sachen Kopfhörer gibt es Neuigkeiten. Wie aus früheren Gerüchten deutlich wurde, hat Bose die Nomenklatur geändert und vermarktete nun alle Kopfhörer mit dem Namen QuietComfort. Wir haben die Details.

Bose QuietComfort Ultra – das neue Flaggschiff

Der neue Bose QuietComfort Ultra ist das neue Topmodell und löst die Headphones 700 ab. Die vielleicht beste Nachricht, das Modell lässt sich wieder zusammenfalten und Bose legt ein Transport-Etui in den Lieferumfang. Am Sound hat der Hersteller ordentlich geschraubt und bietet nun ebenfalls 3D-Unterstützung an. Laut Aussage von Bose soll High-Res-Audio unterstützt werden, laut Datenblatt sind lediglich SBC und AAC an Bord. Immerhin ist alternativ die Verbindung per 3,5 mm Kopfhöreranschluss möglich. Die zugehörige Bose Music App erlaubt es, Einstellungen anzupassen und den Klang per Equalizer nach den eigenen Wünschen und Hörvermögen anzupassen – Bose nennt das „CustomTune-Technologie“. Mit Details hält man sich zurück.

Mit dem QuietComfort 45 hat Bose unbemerkt das sogenannte Acoustic Noise Cancelling eingeführt, welches noch natürlich klingen und noch leistungsfähiger sein soll. Wichtig an dieser Stelle, erstmals hat Bose für das ANC Maßnahmen zur Optimierung bei Windgeräuschen getroffen. für Bei der Steuerung setzt man auf eine Mischung zwischen Touch und Knöpfen. Die Akkulaufzeit beträgt maximal 24 Stunden ohne Immersive Audio sind es 18 Stunden. Aufgeladen wird über USB-C.

Bose QuietComfort Kopfhörer

Der Bose QC 45 wird durch den neuen und nahezu baugleichen QuietComfort abgelöst. Die QC Kopfhörer mit hochwertigem, naturgetreuem Klang mit legendärem Noise-Cancelling bieten nun die Möglichkeit, das Niveau des Noise-Cancellings und eigene Modi einzustellen. Verzichten muss das Modell jedoch auf die personalisierte Klanganpassung.

Auch das Modell lässt sich zusammenfalten und via USB-C laden, die Akkulaufzeit beträgt ebenfalls bis zu 24 Stunden. neu ist die Farbe Grün und soweit wir das beurteilen können, lassen sich die Ohrpolster austauschen. Mithilfe der hauseigenen SimpleSync-Technologie lässt sich der neue Kopfhörer wie der QuietComfort Ultra drahtlos mit den aktuellen Soundbars koppeln.

QuietComfort Ultra Earbuds

Mit dem dritten Versuch möchte Bose bei seinen In-Ears endlich auf Augenhöhe zu den AirPods Pro und den anderen Konkurrenten wie Sony und Co. sein. Die neuen Quiet Comfort Ultra Earbuds unterstützen Bluetooth 5.3 mit den Bluetooth-Codecs SBC und AAC und unterstützen ebenfalls Immersive Audio. Damit soll eine breitere Bühne erzeugt werden. Bose gibt an, dass die Quiet Comfort Ultra Earbuds eine bessere Sprachqualität bei Telefonaten im Vergleich zum Vorgängermodell bieten. Umgebungsgeräusche sollen für Gesprächspartner weniger störend zu hören sein. Die Neuvorstellung hat eine ähnliche Bauform wie das Vorgängermodell und wird wieder mehr ins Ohr gehangen als gedreht.

Die Ultra Earbuds sind IP4-zertifiziert und bekommen ein neues Finish in einem Metallic-Look. Ohne Immersive Audio gibt es sechs Stunden Akkulaufzeit, mit sind es 4 Stunden. Aufgeladen wird entweder kabellos oder via USB-C.

Preise und Verfügbarkeit

Bose hat bei allen Modellen die Preise deutlich angezogen. Der Bose QuietComfort Ultra kostet nun 499,95 Euro und ist in den Farben Schwarz Weiß erhältlich, wobei Letzteres eher ein ganz helles Creme ist. Die Bose QuietComfort Headphones liegen nun bei 399,95€ und sind in den gleichen Farben wie der Ultra erhältlich, zudem gibt es das angesprochene Grün. Der Ultra In-Ear wechselt für 349,95 Euro den Besitzer.

