Home Hardware Bose bringt den SoundLink Max auf den Markt

Bose bringt den SoundLink Max auf den Markt

Auch wenn das Wetter bisher nicht danach aussieht, wir haben kalendarisch betrachtet Sommer. Passend zur Jahreszeit hat Bose einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, wir geben einen kurzen Überblick.

Bose SoundLink Max

Der neue Lautsprecher nennt sich SoundLink Max und ist der große Bruder vom bisher erhältlichen SoundLink Flex. Der Hersteller hat bei dem neuen Modell jedoch geklotzt, und nicht gekleckert, zumindest beim Gewicht. Satte 2,1 Kilogramm bei den Maßen von 26,5 x 12 x 10,5 Zentimetern bringt der SoundLink Max auf die Waage. Der Hersteller verbaut allerdings einen Tragegriff, was in etwas handlicher macht. Das Gehäuse ist nach IP67 zertifiziert und sollte daher auch Stürze in einen See überstehen. Das relativ moderne, stark abgerundete Design wird durch Buttons an der Oberseite zur Steuerung der Lautstärke und Wiedergabe abgerundet.

„Bose SoundLink Max Speaker – Unboxing and Setup“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Musik kann via Bluetooth nach Version 5.3 oder via AUX-Anschluss abgespielt werden. Über Bluetooth werden AAC und aptX unterstützt. Der verbaute USB-C-Anschluss wird zum Aufladen genutzt, die Akkulaufzeit beträgt maximal 20 Stunden. Netter Zusatz, der integrierte Akku fungiert über den USB-C-Anschluss auch als Powerbank.

Preise und Verfügbarkeit

Der Bose Soundlink Max ist ab sofort mit Schwarz und Dämmerungsblau in zwei Farben erhältlich. Die UVP liegt bei 399,95 Euro und siedelt sich am oberen Ende der Preisskala ein.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!