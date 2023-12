Home Hardware Bericht: Apple Vision Pro startet Ende Februar 2024

Die Apple Vision Pro befindet sich in der heißen Phase kurz vor Marktstart. Die im Juni vorgestellte VR-Brille soll Apples nächster Erfolg a la iPhone werden und wird mit Spannung erwartet.

Zu Beginn wird die Vision Pro nur in den USA verfügbar sein. Weitere Märkte folgen voraussichtlich später. Einen genauen Starttermin gab es bisher nicht, Apple vertröstete uns immer wieder auf das Frühjahr 2024. Jetzt will Bloomberg herausgefunden haben, wann der Verkauf der Vision Pro beginnen soll.

Vision Pro: Nur noch zwei Monate warten

Ende Februar soll es einem Bericht nach so weit sein. Das deckt sich zumindest mit der Annahme Mark Gurmans, wonach die Brille nicht im Januar erscheinen wird. Die VR-Brille wird in China gefertigt und soll Ende Januar verladen und in die USA verschifft werden. Einen Monat später wird sie dann zu kaufen sein.

Die Vision Pro gibt es dann für den Einstiegspreis von knapp 3.500 US-Dollar. Erste Erfahrungsberichte zeigen sich begeistert. Es ist davon auszugehen, dass die Brille in Zukunft sowohl das Privat- als auch das Berufsleben umkrempeln wird – zumindest, wenn man auf den Schreibtisch angewiesen ist. Die Vision Pro könnte nicht nur das iPhone, sondern auch den Mac und andere Monitor-gebundene Geräte ersetzen. So stellt sich das zumindest Apple vor. Bis eine günstigere Version den Massenmarkt einnehmen kann, wird aber noch einiges an Zeit vergehen. Alle wichtigen Informationen zur Vision Pro findet ihr hier.

