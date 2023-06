Home Apple Vision Pro: Erfahrungsberichte voller Verblüffung und Faszination

Apples Vision Pro war das One More Thing auf Apples Keynote. Und auch wenn die Markteinführung allgemein noch fern und in Deutschland noch etwas ferner liegt, gibt es bereits erste Erfahrungsberichte zum neuen Gadget, entstanden im Apple Park, wo einige Medienvertreter das Gerät ausprobieren konnten. Die zeigen sich überwältigt bis nachdenklich mit Blick auf mögliche Nutzungsmöglichkeiten.

Apples Vision Pro ist noch nicht im Verkauf, nicht einmal annähernd. Bis dahin dauert es noch Monate und die Markteinführung läuft anders als üblich bei neuen Apple-Produkten. Erste Erfahrungsberichte gibt es, aber auch die unterscheiden sich von den bekannten YouTube-Abwicklungen eines neuen Produkts. Das liegt an der Art, wie Apple das neue Gadget ersten Interessierten präsentiert hat, in einer regulierten Hands-On-Area im Apple Park. Immerhin, dort konnten die Anwesenden frei und eigenständig mit dem Gerät spielen und im Anschluss ihre Eindrücke teilen, so viel traut Apple seinem neuen Produkt offenbar zu, das, wie einer der frühen Kurzzeitigster so treffend formuliert, derzeit irgendwo zwischen marktreif und machbarkeitsstudie rangiert.

Vision Pro einrichten

Bemerkenswert ist aktuell noch der Setup-Prozess. Die Gesichter der Nutzer müssen mit spezieller Hardware und einem iPhone vermessen werden, einschließlich der Ohren, das ist für das 3D Audio notwendig. Wie flexibel sich die Vision Pro auf mögliche Sehfehler einstellen kann, ist aktuell noch nicht ganz klar, Apple erklärt, dass hier Spielraum besteht, dieser aber Grenzen hat. Die magnetisch befestigten Linsen erlauben hier aber prinzipiell einiges.

Wie intuitiv die Einrichtung für den Kunden bei Marktstart sein wird, ob hier etwa zunächst standardmäßig auf Hilfe und eine Einweisung im Apple Store gesetzt wird, bleibt noch abzuwarten.

VisionOS überzeugt bei Bedienung und Navigation

Einig sind sich die Tester hinsichtlich der Bedienung. Die Augensteuerung empfanden sie durchweg als intuitiv und zuverlässig. Scrollen und Klicken mit Handgelenk und Finger wird als flüssig und ebenfalls zuverlässig beschrieben, es gibt naturgemäß eine Lernkurve bei der Gestensteuerung, die ist aber beherrschbar, wenn man bedenkt, dass den Testern 30 Minuten Zeit mit dem Gerät gegeben wurde und sie keine Probleme hatten, in dieser Zeit das Gerät zu navigieren.

Die höchst subjektiven Visionen

Kommen wir zu dem, was sich schwer als objektiver Nutzen darstellen lässt und wo ein Blick in die einzelnen Berichte, hier auf Deutsch oder hier auf Englisch, Angeracht ist.

Da war diese 3D-Aufnahme eines Kindergeburtstags, die die Betrachter merklich mitnimmt – ganz buchstäblich. Konservierte Erinnerung, real wie die Realität, schildern es mehrere Tester fast übereinstimmend. Ist das eine der Anwendungen, die 3.500 Dollar wert sind? Mancher, der dies zuvor noch deutlich verneint hatte, kommt jetzt hier ins Grübeln.

Auch das Schauen von Filmen oder Sportveranstaltungen hinterließ deutlichen Eindruck.

Ob die Zusammenarbeit im virtuellen Raum mittels Facetime und den computergenerierten Avataren wirklich überzeugt und ein Mehrwert ist, mag für den Moment dahingestellt sein.

Ziemlich gewichtig

Einig sind sich die kurzzeitigen Vision Pro-Träger auch bei etwas anderem: Die Brille ist schwer. Nicht unangenehm schwer, aber doch so, dass man nach einer halben Stunde das Gewicht merkt. Stundenlanges Tragen der Brille könnte belastend werden, wird von einem Tester angemerkt.

Klar ist auch, es ist aktuell alternativlos, den Akku extern auszuführen, auch wenn das als eher provisorische Lösung empfunden wird. Ein integrierter Akku wäre aber wohl Stand jetzt nicht mit angenehmer Nutzung und Tragekomfort zu vereinen.

