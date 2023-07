Background-Infos zur Brille: Entwickler erhalten neue Vision Pro-Einblicke

Apple bereitet den Start der Entwickler-Kits für die Vision Pro vor. In diesem Rahmen wurden neue Ressourcen für Developer bereitgestellt. Laut Apples eigenem Fahrplan bleibt nicht mehr viel Zeit, die Entwickler zu versorgen.

Apple hat neue, zusätzliche Ressourcen für die Arbeit an Apps für Vision Pro bereitgestellt, unter anderem finden sich hierunter Anleitungen zum Updaten der Akkus der Brille – diese werden bekanntlich extern getragen und Apple hat schon zuvor Battery-Cases mit Aktualisierungen versorgt.

The Apple Vision Pro battery has a model number of A2781.

The firmware released last night references 2 other Vision Pro battery models: A2988 & A2697 https://t.co/NyDSz6ylTn

