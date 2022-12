Home Daybreak Apple Apples MR-Brille: Verspätung wegen Softwareproblemen | Eingeschränkte iPhone-Produktion: Weihnachtsgeschäft gefährdet? | Apple nimmt Werbung auf Twitter wieder auf – Daybreak Apple

Apples MR-Brille: Verspätung wegen Softwareproblemen | Eingeschränkte iPhone-Produktion: Weihnachtsgeschäft gefährdet? | Apple nimmt Werbung auf Twitter wieder auf – Daybreak Apple

Guten Morgen! Eine mögliche Mixed-Reality-Brille von Apple wird offenbar wesentlich später als geplant erscheinen, da der Konzern zunächst Softwareprobleme lösen muss. Darüber hinaus scheint auch Foxconn weiterhin mit Problemen zu kämpfen, weshalb Apples Weihnachtsgeschäft wohl von Einschränkungen betroffen sein wird. Stattdessen kann sich derzeit Elon Musk freuen: Apple hat nämlich seine Werbung auf Twitter wiederaufgenommen. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apples MR-Brille: Verspätung wegen Softwareproblemen

Nach bereits bestehenden Problemen war der Marktstart von Apples Mixed-Reality-Brille schon einmal verschoben worden und für Anfang bis Mitte kommenden Jahres vorgesehen. Nun wird sich dieser allerdings voraussichtlich noch einmal verzögern, sodass das Headset wohl erst im zweiten Halbjahr 2023 erscheinen wird. Grund dafür sind Softwareprobleme, über die ihr hier mehr erfahren könnt.

Eingeschränkte iPhone-Produktion: Weihnachtsgeschäft gefährdet?

In den letzten Wochen konnten viele Produktionsabläufe in der größten iPhone-Fabrik der taiwanischen Firma Foxconn aufgrund der strikten Lockdowns nicht stattfinden. Derzeit läuft die Produktion allmählich wieder an, doch es wird noch Wochen dauern, bis man zur Normalität zurückkehrt. Aus diesem Grund könnte in diesem Jahr Apples Weihnachtsgeschäft von Einschränkungen betroffen sein. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Apple nimmt Werbung auf Twitter wieder auf

Erst vor wenigen Tagen hat sich Elon Musk darüber beschwert, dass Apple seine Werbung auf Twitter größtenteils eingestellt habe und dem Konzern unterstellt, er sei ein Feind der freien Meinungsäußerung. Danach folgte eine Einladung in den Apple Park, woraufhin Apple nun seine Werbung auf der Plattform wieder aufgenommen hat. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Vor allem macOS Ventura betroffen: Spotlight-Suche bremst System aus

Nach wie vor beobachten Nutzerinnen und Nutzer schwerwiegende Performance-Einschränkungen in Zusammenhang mit der Suchfunktion. Mehr dazu hier.

iPad Pro 2022 Review

Hier findet ihr eine lesenswerte Review zum neuen iPad Pro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!