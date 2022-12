Home Apple Schlechtes Weihnachtsgeschäft: iPhone-Produktion noch Wochen von Normalität entfernt

Schlechtes Weihnachtsgeschäft: iPhone-Produktion noch Wochen von Normalität entfernt

Apple wird die Einschränkungen in der iPhone-Produktion wohl noch deutlicher als zuvor erwartet zu spüren bekommen. Zwar läuft die Produktion in der größten iPhone-Fabrik der Welt nun wieder langsam an, doch bis man zur Normalität zurückkehren kann, wird es noch Wochen dauern.

Die iPhone-Produktion ist im so wichtigen Weihnachtsgeschäft dieses Jahr deutlich eingeschränkt. Die letzten Wochen standen viele Bänder in der weltgrößten iPhone-Fabrik still, die von der taiwanischen Firma Foxconn im chinesischen Zhengzhou betrieben wird, das bei den Einwohnern auch iPhone City heißt.

Dort bekommt Foxconn die Situation nur langsam wieder unter Kontrolle, auch wenn der strikte Lockdown seitens der chinesischen Behörden vor kurzem aufgehoben wurde.

Foxconn rechnet mit Einschränkungen noch bis Ende des Monats

Doch dennoch werde es noch länger dauern, bis das riesige Werk wieder bei voller Kapazität arbeitet. Interne Quellen bei Foxconn werden von Agenturen mit der Einschätzung zitiert, dass die Fabrik erst Ende Dezember wieder ihren üblichen Ausstoß erreichen wird. Aufgrund erheblicher Unregelmäßigkeiten sollen zwischenzeitlich bis zu 20.000 Arbeiter gekündigt haben.

Zur Einordnung: In der Fabrik sind regulär rund 200.000 Mitarbeiter beschäftigt. Schon vor Wochen hatte Apple in einer Art Gewinnwarnung erklärt, mit einem deutlich geringeren Umsatz und Gewinn im Weihnachtsquartal zu rechnen, wenige Tage später hatte auch Foxconn eine vergleichbare Mitteilung hinsichtlich seiner Quartalserwartungen veröffentlicht.

Wer jetzt ein iPhone 14 Pro bei Apple bestellt, kann häufig erst nach Weihnachten mit der Lieferung rechnen, oft werden Bestellungen gar erst im neuen Jahr ausgeliefert.

Weder Foxconn, noch Apple wollten sich jüngst zur aktuellen Entwicklung äußern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!