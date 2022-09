Home Featured Apples Keynote – eine Anleitung zum Glücklichsein (Die Kolumne)

Fiebern wir der Keynote am 07. September entgegen? Klaro! Warum ist das so? Apple versteht es wie kaum eine andere Firma die Spannung zu steigern, das Event mit Bedeutung aufzuladen und die Erwartungen zu pushen. Der Preis für diese Strategie?

Gefahr der Enttäuschung

Je größer die Erwartungen, desto größer ist auch die Gefahr einer Enttäuschung. So wie beim Kinofilm, von dem der Freund tagelang schwärmt und plötzlich sitzt man in einem der neuen StarWars-Filme.

Erwartungsmanagement

Was hilft gegen die drohende Enttäuschung durch den Konzern unserer Herzen? Erwartungsmanagement! Wir stellen uns das Realistische vor und sind am Ende nicht enttäuscht. Betreiben wir es also ein wenig mit den Dingen, die wir in „Far out“ (so das Motto) erwarten:

iPhone 14

Beginnen wir mit dem offensichtlichen: Ein iPhone 14 und das Telefon in groß: „Max“.

Beide werden langweilig, wenig verändert zum 13er und mit altem Chip. Also kaum Erwartungen an Neuerungen bei den beiden Standard-Varianten. Etwas spannender werden das iPhone 14 Pro und Pro Max, die den neuen A 16 Chip erhalten werden und Kameras mit deutlich mehr Auflösung (48 Megapixel statt 12). Achtung! Potenzial für Enttäuschung, sollte es nicht so sein.

Drei neue Apple Watches

Ähnlich wird es bei den Apple Watches werden. Gähnende Langeweile bei der 8 und SE 2. Keine Erwartungen, also keine Gefahr für Enttäuschung. Aber wie beim iPhone gibt es Pro-Spannung. Ein mögliches drittes Modell, das irgendwas mit Outdoor (als würden wir die Uhren ansonsten nur in Innenräumen tragen) haben wird. Etwas größer, Körpertemperatur messen wie Mutti früher und Techno-Zauberei mit Satelliten, die Hilfe holen, sollte ich mich im Urwald oder im Gebirge verirren. Achtung: Enttäuschungsrisiko, sollte es nicht so kommen!

Airpods Pro

Es wird neue AirPods Pro geben (ich lege mich fest!). Spannend? Jein. Den neuen H1-Chip wird niemand merken, die bessere Qualität in der Bluetooth-Verbindung (LC3) wahrscheinlich schon. Ich liebe die Airpods (bislang alle!) und wäre tief enttäuscht, gäbe es keine neuen.

iPad – Macs?

Niente, nichts, nada. Erwarte ich erst im Oktober und werde jetzt nicht enttäuscht.

Headset-Dingsbums

Hier habe ich ein klares Erwartungsmanagement, das ich zusätzlich in einer Wette abgesichert habe. Ich gewinne eine Kiste Rotwein, sollte es kein AR-VR-Mixed-Headset-Brillen-Dingsbums von Apple geben. Keine Chance für ein One more thing! Oder?

-----

