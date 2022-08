Home Gerüchte Statt Max: Kommt das iPhone 14 Plus?

Statt Max: Kommt das iPhone 14 Plus?

Apples große iPhones gibt es seit Jahren nur in der teureren Pro-Variante und diese bieten zumeist auch mehr Funktionen, doch das war nicht immer so: Zu Beginn der Lineup-Diversifizierung begann Apple mit lediglich zwei Varianten. Die größeren Modelle wurden zu den jeweiligen Plus-Modellen. Apple könnte zu diesem Schema zurückkehren.

Kommende Woche werden vermutlich vier neue iPhones vorgestellt. Alle relevanten Highlights, Leckerbissen und substanziellen Verbesserungen stecken wohl im iPhone 14 Pro und dem großen Bruder, der iPhone 14 Pro Max heißen soll. Doch daneben werden auch die beiden Basismodelle des iPhone 14 vorgestellt.

Diese werden wohl als iPhone 14 vermarktet, erst kürzlich tauchten Bilder einer Verpackung auf, die diese Bezeichnung stützten, Apfelpage.de berichtete. Neben dem 6,1 Zoll-iPhone 14 wird aber auch ein iPhone 14 mit 6,7 Zoll-Display erwartet, erstmals käme damit ein großes iPhone für unter 1.000 Dollar.

Heißt das iPhone 14 Max iPhone 14 Plus?

Wenn von diesem mutmaßlichen Modell gesprochen wurde, war zumeist vom iPhone 14 Max die Rede. Allerdings könnte der Name auch anders lauten.

Who said Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b

Apple könnte das Modell iPhone 14 Plus nennen, das deutet ein Leak an, der ebenfalls auf eine Verpackung zurückgeht. Damit wäre die Abgrenzung zu den teureren Premium-Modellen mit ihrer Max-Version hergestellt.

Das iPhone 14 Plus bietet nach aktuellem Stand der Gerüchte tatsächlich nur das Mehr an Display als Plus, weitere Neuerungen sucht der Käufer hier wohl vergebens.

Das erste Plus-Modell war das iPhone 6 Plus, es folgten das iPhone 7 und iPhone 7 Plus sowie iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Mit dem iPhone Xs tauchte erstmals ein Max-iPhone im Lineup auf.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!