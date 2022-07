Home Apple Watch Apple Watch Pro: Mehrere Tage Akkulaufzeit, Titangehäuse, keine flachen Ecken

Zwei Monate noch, dann bringt Apple die Apple Watch Series 8 und auch eine neue, für Extremsportler und Wanderer interessante Apple Watch, über die zuletzt häufig spekuliert wurde. Diese sogenannte Apple Watch Pro kommt angeblich mit einer besonders langen Akkulaufzeit, was für den Aufenthalt im Gelände vorteilhaft wäre.

Apple wird in zwei Monaten seine neuen iPhones und Apple Watch-Modelle vorstellen. Neu im Lineup ist ab Herbst angeblich die Apple Watch Pro. Sie soll besonders robust sein und sich speziell an Sportbegeisterte und Outdoor-Enthusiasten richten.

Die Apple Watch Pro wird dabei mit einer besonders langen Akkulaufzeit punkten, schreibt heute Mark Gurman. Dadurch wird sie mehrere Tage mit einer Akkuladung auskommen, so der Redakteur von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Der Akku soll tatsächlich größer ausfallen, möglich wird das durch ein größeres Gehäuse. Die Laufzeit werde allerdings auch durch einen neuen Stromsparmodus ermöglicht, den die neue Apple Watch Pro exklusiv unterstützen soll, Apfelpage.de berichtete.

Größeres Display und Titangehäuse

Dieser Modus beschneidet die Funktionalität ähnlich wie am iPhone. Es ist also fraglich, inwieweit die Nutzer die dadurch erkaufte zusätzliche Laufzeit zu schätzen wissen werden.

Die Apple Watch Pro kommt laut Gurman mit einem um rund 7% größeren Display als die aktuellen Modelle sowie einem neuen Design. Es werde zwar die erste größere Designänderung seit 2018 sein, allerdings wird die Apple Watch Pro weder rund, noch mit flachen Ecken kommen, stellte Gurman klar. Das aktuelle Design werde weiterentwickelt.

Das stabile Gehäuse soll aus Titan gefertigt sein, auch jetzt gibt es Titan bereits als Werkstoff in der Apple Watch Edition, die die neue Pro-Uhr ablösen dürfte.

Neue Sensoren verzögern sich noch mehrere Jahre

Während wohl ein neuer Körpertemperatursensor in die Apple Watch Series 8 und Pro einziehen wird, dessen effektiver Nutzen mehr als fraglich ist, brauchen Nutzer mit neuen Sensoren nicht zu rechnen. Den Blutdruck wird eine Apple Watch nicht vor 2025 messen, den Blutzucker frühestens Ende des Jahrzehnts – was schade ist, denn so läuft Apple Gefahr, einen verdienten Vorsprung im Health-Segment zu verspielen.

