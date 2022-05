Home Daybreak Apple Apples China-Dilemma | iPhone 14-Panelprobleme | Statement zu Final Cut Pro-Kritik – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple versucht, die Abhängigkeit von China in der Lieferkette zu verringern, das ist jedoch nicht so leicht. Aktuell macht auch ein chinesischer Displayhersteller Apple Probleme. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apple lässt nach wie vor die aller meisten eigenen Produkte in China fertigen. Andere Standorte, etwa in Indien oder Vietnam, gewinnen zwar zunehmend an Bedeutung, doch an China kommt Apple so schnell nicht vorbei. Dennoch ist es das Ziel des iPhone-Konzerns, diese geostrategische Abhängigkeit zu drücken, auch wenn das Zeit braucht, hier dazu mehr.

Apropos China: Apple hat Ärger mit BOE

Apple hat derzeit einigen Ärger mit einem seiner Zulieferer. Der größte Displayhersteller Chinas BOE konnte wiederholt die Qualitätsanforderungen von Apple nicht erfüllen, Apfelpage.de berichtete damals. Schließlich zeigte BOE kreative, aber völlig deplatzierte Eigeninitiative, indem es eigenmächtig in das Design eingriff, nun stehen für BOE alle weiteren Aufträge auf dem Spiel, hier dazu mehr.

Apple reagiert auf die Kritik an Final Cut Pro

Vor einigen Wochen veröffentlichte eine eine Gruppe prominenter Produzenten bekannter Originals einen offenen Brief, in dem Apples Videoschnittsoftware Final Cut Pro und Apples Umgang mit der Software scharf kritisiert wurden. Nun reagierte Apple auf diese Ansage mit einem eigenen Schreiben, ob es die Kritiker zum Verstummen bringen wird, ist allerdings fraglich, hier dazu mehr.

Meross bringt neues Smart Home-Zubehör

Der Zubehörhersteller Meross hat einige neue Artikel für das smarte Heim ins Sortiment gestellt, worum es sich dabei handelt und was die neuen Produkte können, lest ihr hier.

Damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden und wünsche euch einen entspannten Montag.

-----

