Home Hardware Meross Rollladenschalter und Meross Wassersensor sind nun verfügbar

Meross Rollladenschalter und Meross Wassersensor sind nun verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Mai 2022 um 20:30 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Meross hat sich in der HomeKit-Community einen festen Platz erobern können, der günstigen Preise sei dank. Damit hat Meross ordentlich Bewegung in den Markt gebracht. Nun sind der neue Wassersensor und der neue Rollladenschalter ab sofort in Deutschland verfügbar.

Der Rollladenschalter

Der neue Rollladenschalter kündigte sich bereits im Februar an, Apfelpage berichtete. Dieser ist nun verfügbar und bietet euch die Möglichkeit an, einen bereits vorhandenen Rollladenschalter smart zu machen.. Es handelt sich um einen Aufputz-Schalter mit einer Glasoberfläche und Touchpanel. Wichtig zu beachten: Das Crystal Touch Panel setzt einen sogenannten Neutralleiter voraus. Wer sich unsicher ist, kann vorab ein Foto von der Steuerbox machen und dieses an Meross senden. Der Hersteller schaut sich das an und meldet sich anschließend.

Die Einbindung in das heimische Netzwerk geschieht via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband. Damit sollten ausreichend schnelle Schaltzeiten gewährleistet sein. Auch die Steuerung via Siri ist dank der HomeKit-Zertifizierung möglich. Die Integration in die Home-App erfolgt dabei auf dem üblichen Weg mithilfe des QR-Code. Die App des Herstellers ist für den Alltagsbetrieb somit nicht notwendig, wird aber für eventuelle Firmwareupdates dennoch benötigt. Mit 29,99 Euro ist auch dieser Artikel wieder günstig erhältlich

Der neue Wassersensor

Während der neue Rollladenschalter direkt in HomeKit eingebunden werden kann, benötigt der Wassersensor eine Bridge – analog zum eigenen Thermostat. Dieser ist nun seit Monatswechsel verfügbar und kann zum Preis von knapp 29€ bestellt werden. Mit den Maßen von ⌀ 7,15 × 4,15 cm ist der Sensor überraschend groß, das gilt auch für Füße. Die Wasserlache muss also schon eine gewisse Menge aufweisen.

Meross begründet die Größe des Sensors unter anderem mit dem integrierten Lautsprecher

-> Meross Wassersensor kaufen

Der Alarm wird dann ausgelöst, wenn zwei von drei Füßen Kontakt zum Wasser haben. Strom bekommt der Sensor über eine Knopfzelle, die Verbindung zum Netzwerk und zu HomeKit wird über die Bridge realisiert

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!