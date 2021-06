Home Apple Watch Apple Watch Series 7: Größerer Akku durch kleinere Chips?

Die Apple Watch Series 7 könnte mit einem größeren Akku ausgestattet werden. Möglich machen könnte dies der S7-Chip, der in seiner Größe deutlich geschrumpft werden soll. Mehr Batterielaufzeit würden Käufer der Uhr auf jeden Fall begrüßen, zumal sie wohl auf weitere fortschrittliche Gesundheitsfeatures noch länger werden warten müssen.

Apple könnte in der Apple Watch Series 7 möglicherweise mehr Raum für einen größeren Akku nutzen. Möglich werden könnte das, indem der Chip in der kommenden Generation der Apple Watch verkleinert wird. Darauf deuten Pläne verschiedener Zulieferer hin, die aktuell die Produktion des S7 vorbereiten, der die Apple Watch Series 7 antreiben soll. Durch ein neuartiges, kompakteres Design der SiP-Einheit, die den Chip enthält, lässt sich einiges an Platz einsparen.

Das SiP für die Apple Watch Series 7 wird von dem taiwanischen Zulieferer ASE Technology gefertigt, der eine Technik entwickelt hat, die eine deutlich kompaktere Bauform erlaubt, das berichtete zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten. ASE Technology bestätigt auf seiner Website die Verfügbarkeit einer Technik, die eine weitergehende Miniaturisierung von Modulen ermöglicht.

Apple Watch Series 7 wohl mit neuem Design, aber ohne neue Health-Features

Mit ihren Neuerungen wird die Apple Watch Series 7 die Nutzer womöglich nur mäßig mitreißen können. Die neue Watch soll ein aktualisiertes Design erhalten, das sich durch dünnere Ränder um das Display herum auszeichnet, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Allerdings heißt es aktuell auch, dass neue Health-Funktionen, dazu zählen soll unter anderem ein Sensor für die Messung der Körpertemperatur, sich bis in das nächste Jahr verzögern sollen. Das wäre eine Enttäuschung, zumal schon zuvor vermutet worden war, dass innovative Health-Features wie eine blutdruck-, Blutzucker- und Blutalkoholmessung sich noch um Jahre verzögern werden.

