Home Apple Apple Watch Series 7: Design-Update, aber ohne neue Sensoren?

Apple Watch Series 7: Design-Update, aber ohne neue Sensoren?

Die Apple Watch Series 7 soll ein Design-Update erhalten. Auch eine verbesserte Konnektivität stehe auf der Liste der Features, auf neue Health-Features werden Kunden aber möglicherweise noch ein wenig warten müssen.

Apple werde die neue Apple Watch mit einem leicht überarbeiteten Design ausstatten, das berichtet aktuell die Agentur Bloomberg. Die Ränder um das Display herum sollen etwas dünner ausfallen, zugleich arbeite Apple daran, den Spalt zwischen Display und Glas noch weiter zu verkleinern. Insgesamt könne das Gehäuse der neuen Apple Watch Series 7 ein wenig dicker ausfallen, heißt es weiter.

Apple werde zudem auf einen schnelleren Prozessor setzen, was zu erwarten war. Auch die Ultrabreitband-Ausstattung soll verbessert werden. Andere Features werden dagegen wohl auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Neue Apple Watch ohne neue Sensoren?

Hier war in den letzten Monaten viel spekuliert worden. Apple sollte etwa an einer nicht-invasiven Messung des Blutzuckers durch die Apple Watch arbeiten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auch der Blutdruck und Blutalkohol sollte einmal von der Uhr gemessen werden können. Von einer Blutzuckermessung sei das Unternehmen aber noch mehrere Jahre entfernt, so Bloomberg heute.

Selbst der Sensor zur Messung der Körpertemperatur des Trägers werde es wohl nicht in die ‚Apple Watch Series 7 schaffen und auf das nächste Jahr verschoben. Was bleibt, ist dann möglicherweise nur ein marginales Update. Schon die aktuelle Apple Watch Series 6 brachte als größtes Highlight die Messung der Blutsauerstoffsättigung, die zudem nicht als Health-Feature zertifiziert wurde – mit gutem Grund: Dieses Feature erbrachte bei Nutzern verschiedentlich wenig vertrauenerweckende Ergebnisse.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!