Apple TV+: Mit „Neuromancer“ kündigt man eine weitere Sci-Fi-Serie an

Mittlerweile muss sich Apple TV+ in Sachen Quantität nicht mehr hinter Netflix verstecken: Wer es drauf anlegt, dürfte auch hier diverse Wochen am Stück Inhalte konsumieren können. Dabei hat man ein Faible für Science Fiction und Apple TV+ sicherte sich in dem Genre einen weiteren Neuzugang.

Apple TV+ kündigt Serie „Neuromancer“ an

Via Pressemitteilungi kündigte der Streamingdienst die Serie „Neuromancer“ an, die auf dem gleichnamigen Roman von William Gibson an, der mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Themen sind mit Künstlicher Intelligenz, VR- und AR sowie Implantat aktueller denn je. Also Produzenten fungieren Graham Roland („Tom Clancy’s Jack Ryan“, „Dark Winds“) und JD Dillard („Devotion“, „The Outsider“, „Sleight“)

Für die erste Staffel sind zehn Folgen eingeplant, Material für mindestens zwei weitere Staffeln wären mit den Büchern „Count Zero“ und „Mona Lisa Overdrive“ vorhanden, die zusammen mit „Neuromancer“ die Sprawl-Trilogie bilden. Wann die Serie auf Apple TV+ an den Start gehen wird, ist indes unbekannt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

