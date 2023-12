Home iCloud / Services Apple TV+ launcht Trailer für die limitierte Serie „Masters of the Air“

Das kommende Jahr hält auf Apple TV+ gleich zu Ende Januar eines der Highlights für 2024 bereit, zumindest ist die Vorfreude extrem groß. Die Rede ist von einer limitierten Serie, die im 2. Weltkrieg spielt.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer

Wir sprechen natürlich von der Serie „Masters of the Air“, bei der Tom Hanks nicht nur eine der Figuren spielt, sondern zusammen mit Goetzman als auch als Produzent fungiert. Die Serie basiert auf Donald L. Millers gleichnamigem Buch, das von John Orloff geschrieben wurde. „Masters of the Air“ folgt den Männern der 100. Bombengruppe (der „Bloody Hundredth“), während sie fliegende Bombenangriffe über Nazi-Deutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Schrecken des Kampfes in 25.000 Fuß in der Luft auseinandersetzen. Nun ist der offizielle Trailer verfügbar und macht Lust auf die Serie:

Von den bukolischen Feldern und Dörfern Südostenglands bis hin zu den harten Entbehrungen eines deutschen Kriegsgefangenenlagers und einer einzigartigen und entscheidenden Zeit in der Weltgeschichte ist „Masters of the Air“ sowohl in Umfang als auch in Umfang enorm und eine echte filmische Leistung.

Erscheint Ende Januar

Stand heute ist die Serie auf eine Staffel limitiert, die insgesamt 9 Folgen umfassen wird. Die Serie wird am 26. Januar 2024 exklusiv auf Apple TV+ mit zwei Episoden debütieren. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

