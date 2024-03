Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweiteilige Doku von und über Steve Martin an

Apple TV+ kennt man vorrangig wegen der wirklich hochwertigen Serien, auch die Filme „Napoleon“ und „Killers of the Flower Moon“ können überzeugen. Daneben gibt es auch aber auch ein paar spannende Dokus und hier wird es Zuwachs geben.

“STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” angekündigt

Steve Martin ist einer der bekanntesten Comedians in den USA, der auf eine sehr lange Karriere zurückblickt. Eine Karriere, die auf viele Höhepunkte zurückgreift, aber auch einige Tiefen hat. So hatte Martin eine lange Durststrecke, ehe er mit der Serie „Only Murders in the Building“ sein Comeback feierte. Die von Apple TV+ angekündigte Doku, die in zwei Teile aufgegliedert ist, bietet einen ausführlichen Blick auf seine Karriere. Der offizielle Trailer macht Lust auf mehr:

Der zweiteilige Dokumentarfilm stammt von A24 und Tremolo Productions und wird von Neville inszeniert und produziert („20 Feet from Stardom“, „Won’t You Be My Neighbor?“) und wird am 29. März 2023 exklusiv auf dem Streamingdienst anlaufen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

