Apple TV+ darf sich über zwei Environment Media Awards 2024 freuen

Weit über 400 verschiedene Awards konnte sich Apple TV+ schon mit seinen Inhalten sichern, was angesichts der Anzahl der verfügbaren Inhalte eine unfassbare Leistung ist. Nun wandern zwei weitere Auszeichnen in den virtuellen Trophäenschrank.

Apple TV+ gewinnt zwei Environment Media Awards

Cupertinos Streamingdienst ist recht breit aufgestellt und widmet sich mit diversen Inhalten auch den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Serie „Extrapolation“ nimmt beispielsweise acht verschiedene Blickwinkel aus einer Zukunft ein, deren Geschichten alle miteinander verwoben sind.

Die Serie „Jane“ basiert auf der Forschern Dr. Jane Goodall, welche als erste Forscherin das Verhalten von Schimpansen dokumentieren konnte und die daraus resultierenden Erkenntnisse kindergerecht aufbereitet – um für den Schutz gefährdeter Tierarten ein Bewusstsein zu schaffen. Von beiden Serien wurde jeweils eine Folge mit dem Environment Media Award 2024 ausgezeichnet, wie Apple TV+ viaPressemitteilung bekannt gab.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

