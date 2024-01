Home iCloud / Services Apple TV+ bestätigt die fünfte Staffel von „Slow Horses“

Der Streamingdienst aus Cupertino hat ein paar hervorragende Serien im Angebot, die meisten davon im Sci-Fi-Genre. Allerdings läuft auf Apple TV+ die derzeit beste Spionageserie mit Gary Oldman in der Hauptrolle. Das Finale der dritten Staffel ist gerade ausgestrahlt worden und es gibt für Fans richtig gute Nachrichten.

Es wird eine fünfte Staffel geben

Vor geraumer Zeit bestätigte Apple TV+ den Start einer vierten Staffel, die wird aber nicht das Ende sein. Der Streamingdienst bestätigte mit dem Finale der dritten Staffel via Pressemitteilung, dass es auch eine fünfte Staffel geben wird. Im Zentrum dieser Staffel steht ein Teich-Nerd namens Roddy Ho, in dessen Umfeld sich bizarre Ereignisse über die ganze Stadt verteilt eignen. Gary Oldman wird wieder mit von der Partie sein, ein Regisseur für den Dreh der fünften Staffel gibt es indes noch nicht. Zudem ist unklar, wann diese Staffel ausgestrahlt werden wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

