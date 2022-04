Home Daybreak Apple Apple löscht Apps aus dem Store? | neue Activity Challenge | Studio Display bald mit guter Kamera? – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leser! Es fehlt eine App auf eurem iPhone? Das kann mit älteren Apps jetzt gerne einmal passieren und wir klären, was dahintersteckt. Außerdem gibt es eine neue Activity Challenge und ein wichtiges Update für das Studio Display. Eine Zusammenfassung der News.

Apple befreit App Store von vernachlässigten Apps

Wie es scheint, betreibt Apple aktuell einen Frühjahrsputz im App Store. Konkret werden dabei Apps entsorgt, welche für zwei Jahre kein Update erhielten und nicht übermäßig beliebt sind. Davor kontaktiert das Unternehmen aus Cupertino jedoch betroffene Developer via Mail, sodass diese die Konsequenzen umgehen können, indem sie in den folgenden 30 Tagen eine Aktualisierung einreichen. Ist eine aus dem Store gelöschte App jedoch auf einem Gerät installiert, bleibt sie dort auch verfügbar.

Activity Challenge zum „International Dance Day“

Nutzer einer Apple Watch haben regelmäßig die Gelegenheit, an den sogenannten Activity Challenges teilzunehmen. Für den „International Dance Day“ am 29. April kündigte Apple nun eine neue Herausforderung an. Schließt man an diesem Tag ein Tanz-Workout mit einer Länge von mindestens 20 Minuten ab, erhält man ein Abzeichen in der Fitness-App und iMessage-Sticker. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr zu einem Video aus Fitness+ tanzt oder ein eigenes Tanz-Training über die Trainings-App auf der Uhr startet.

Kamera im Studio Display soll durch Aktualisierung verbessert werden

Erste Käufer des Studio Displays beklagten sich in letzter Zeit über die verbaute Webcam. Einerseits hörte man von schlechter Bildqualität bei Videokonferenzen, andererseits war zu vernehmen, dass Center Stage langsam arbeitet. Ein Update soll diese Kinderkrankheiten aus der Welt schaffen, genauer gesagt iOS 15.5, was bekanntlich auch auf dem Display läuft. Details dazu wurden in der aktuellsten Beta entdeckt. Wann die finale Version ausgeliefert wird, ist allerdings noch nicht klar.

Kurz notiert

Bose Smart Soundbar 900 im Produktcheck

Bose hat nicht nur Produkte für den mobilen Einsatz, sondern auch für den Heimbereich. Eines davon ist die von uns getestete Smart Soundbar 900.

Neuigkeiten auf Disney+ im Mai 2022

Der Mai klopft bereits an die Tür. Das heißt, dass es wieder neue Inhalte auf Display+ geben wird. Wir zeigten euch, was ihr erwarten könnt.

Produktion des iPhone 13 Pro hochgefahren

Auch wenn es nicht mehr so lange bis zum iPhone 14 ist, fuhr Apple jetzt die Produktion des iPhone 13 Pro hoch. Doch was hat das für Gründe?

Nun sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wir wünschen euch einen angenehmen Mittwoch!

