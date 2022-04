Home Betriebssystem Studio Display bald mit brauchbarer Kamera: Beta eines Bugfix-Updates wurde veröffentlicht

Apple bringt endlich eine Verbesserung der Webcam-Leistunf am Studio Display auf den Weg. Ein kommendes Update beinhaltet mehrere Verbessrungen in Bezug auf die Kamera. Die neue Version ist allerdings bis jetzt nur als Beta-Version verfügbar.

Apple kümmert sich um die unbefriedigende Leistung des neuen Studio Display. Der Bildschirm hatte seine Kunden mit einer schlecht arbeitenden Webcam enttäuscht, Apfelpage.de berichtete. Diese sollte theoretisch ordentliche Arbeit bei Videokonferenzen leisten, lieferte stattdessen aber Bilder wie ein altes Blackberry, so erste Tester. Ein völliger Ausfall war auch die Funktion Center Stage, die zwar am Studio Display verfügbar war, dort aber so quälend langsam arbeitete, als würde sie sich für den Nutzer vor dem Bildschirm schämen – ebenfalls ein Eindruck früher Tester. Apple hatte bereits eingeräumt, dass es zu Problemen mit der Kamera im Studio Display kommt, Apfelpage.de berichtete.

Update geht die Probleme an

Nun hat Apple eine Aktualisierung für die Software im Studio Display verteilt, diese bringt die Firmware auf den Stand von iOS 15.5. Apple notiert diverse Verbesserungen der Kameraleistung, einschließlich der Nutzung von Center Stage, sowie der Verbesserung der Kontraste, auch 9to5Mac konnte diese Verbesserungen anhand von Code-Fundstellen bestätigen, jedoch noch nicht im Einsatz.

Zudem ist das Update bis jetzt nur als Beta verfügbar, will heißen: Es kann installiert werden, wenn das Studio Display an einen Mac mit macOS Monterey 12.4 Beta angeschlossen ist. Wann die Aktualisierung für alle Nutzer erscheint, ist noch nicht klar.

